Юлия Навальная сообщила о слежке за собой: «Наступил 37-й год, а мы и не заметили»

«Ну а чему удивляться - вчера мы увидели, что они стали практиковать выездные заседания "троек", теперь - что они преследуют меня как жену врага народа. Наступил 37-й год, а мы и не заметили», - написала она в Instagram.

Сам Навальный, находящийся в СИЗО «Матросская тишина», передал из изолятора обращение. Он сказал, что не жалеет о возвращении в Россию: «Иначе я поступить не мог, и в этом нет ни пафоса, ни жертвенности, ни фатализма - полностью рациональный выбор». Навальный добавил, что отказывается мириться с беззаконием в России и «молчать, слушая бессовестную ложь Путина и его друзей, погрязших в коррупции».

После ареста Навального ФБК выпустил большое расследование о «дворце Путина» в окрестностях Геленджика, строительство которого, по данным Фонда, обошлось в 100 млрд рублей. Навальный в двухчасовом видеоролике отметил, что это не просто резиденция, а, скорее, «королевство», «отдельное государство внутри России». Там есть собственный погранпункт, бесполетная зона, порт, охрана, «неприступные заборы».