В Ласнамяэ регистрируется 80 новых случаев заражения коронавирусом в день

В районах Мустамяэ, Хааберсти и Пыхья-Таллинн выявляется в среднем 30 новых случаев в день. По словам Эпика, в Ида-Вирумаа самое большое количество инфицированных на 100 000 человек. Также растет показатель заражаемости в Пярну, волости Валга и волости Ляэне-Харью. За 14 дней в Таллинне зарегистрировано 766 случаев на 100 000 жителей.
«Коэффициент заражения упал ниже единицы, но не надо позволять этому ввести нас в заблуждение. Пока что преждевременно делать выводы об отступлении инфекции и возможности ослабления ограничений», - предупредила Эпик.
Если вирус иногда проявляет признаки отступления, давайте серьезно отнесемся к тому, что он все еще среди нас. Мониторинговые исследования также не показывают этого отступления. Вирус распространяется даже там, где мы его не замечаем», - добавила она.