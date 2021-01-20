Ср, 20.01.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • В Ласнамяэ регистрируется 80 новых случаев заражения коронавирусом в день
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В Ласнамяэ регистрируется 80 новых случаев заражения коронавирусом в день

Тестирование на коронавирус. ФОТО: Urmas Luik/Parnu Postimees

В таллиннском районе Ласнамяэ за день регистрируется 80 новых случаев заражения коронавирусом, сообщила координатор по разработке и применению профилактических мер для борьбы с эпидемией коронавируса в Таллинне Эстер Эпик, пишет Postimees.

В районах Мустамяэ, Хааберсти и Пыхья-Таллинн выявляется в среднем 30 новых случаев в день. По словам Эпика, в Ида-Вирумаа самое большое количество инфицированных на 100 000 человек. Также растет показатель заражаемости в Пярну, волости Валга и волости Ляэне-Харью. За 14 дней в Таллинне зарегистрировано 766 случаев на 100 000 жителей.

«Коэффициент заражения упал ниже единицы, но не надо позволять этому ввести нас в заблуждение. Пока что преждевременно делать выводы об отступлении инфекции и возможности ослабления ограничений», - предупредила Эпик.

Если вирус иногда проявляет признаки отступления, давайте серьезно отнесемся к тому, что он все еще среди нас. Мониторинговые исследования также не показывают этого отступления. Вирус распространяется даже там, где мы его не замечаем», - добавила она.

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