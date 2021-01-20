СМИ: в ЕС пока не обсуждают привязку выдачи виз к сертификату о вакцинации

"В настоящее время мы обсуждаем вопрос общих стандартов, которые могут быть признаны в ЕС, в отношении того, что если ты едешь, например, во Францию, ты можешь доказать, что ты был вакцинирован, и этот документ будет приемлем - мы говорим об этих стандартах", - констатировал он.

"Очень преждевременно обсуждать это (выдачу виз в привязке с доказательством вакцинирования) для граждан третьих стран, так как на рынке будут разные вакцины, произведенные, например, в России или в Китае, для признания которых нам потребуется информация. Вопрос международного признания (вакцинации) - это не для завтрашнего обсуждения. Мы не планируем ставить этот вопрос (на повестку дня видеоконференции). Это не сейчас, так как мы только в самом начале (сертификации вакцинации)", - добавил дипломат.