Президент Кальюлайд поощрила врачей корзиной конфет

Глава государства также посетила деревообрабатывающее предприятие Aru Grupp в волости Кадрина и встретилась с руководителями волостей Тапа, Раквере и Виру-Нигула.

Днем президент Кальюлайд на полчаса заглянула во двор Раквереской больницы, где ее встретили руководители медицинского учреждения. Обсуждались влияние коронавируса на деятельность больницы и текущая ситуация. На вопрос президента о ситуации с показателем распространения вируса в Ляэне-Вирумаа заведующая отделением неотложной медицины (EMO) больницы Айле Каазик ответила, что ситуация стабилизировалась. «Мы пока не можем сказать, что все хорошо», - сказала она.

Если разрешено, значит, разрешено

Доктор Каазик отметила, что в связи с введением ограничений в Ида-Вирумаа люди стали чаще посещать Ляэне-Вирумаа. Однако, по ее словам, больнице Раквере, в которой работает 450 сотрудников, это напрямую работы не добавило, если не учитывать количество поступающих в EMO.

«Сегодня нет особой границы между ними. В нашем Covid-отделении есть пациенты из Ярвамаа, а также мы обслуживаем пациентов из Ида-Вирумаа. Люди сами выбирают, куда они хотят приехать», - сказала Айле Каазик.

Говоря о приехавших на отдых из Ида-Вирумаа из-за ограничений у соседей, президент сказала, что люди используют возможности в соответствии с установленными правилами. «Если разрешено, нельзя ругать людей за то, что они используют так называемую разрешенную землю. Если запрещено, то запрещено, и это другое дело», - сказала Керсти Кальюлайд.

Она отметила, что точно не знает, но слышала, что вирус не распространяется в хлорированной воде [бассейнов и аквапарков]. Глава государства в шутку добавила: "Юрген Лиги знает, что я совсем не в курсе. Я не хожу плавать. Так что я совершенно нейтрально отношусь к этому".

По словам Айле Каазик, больница в Раквере может принимать пациентов с Covid в трех подготовленных отделениях, где могут разместиться 23 пациента. Кроме того, здесь есть места для четырех пациентов с Covid, нуждающихся в интенсивной терапии. По состоянию на вчерашний день три из этих четырех мест были заполнены. «Сегодня мы справляемся. Заполняемость составляет более половины одного отделения. Второе отделение находится в режиме ожидания, но в этом случае проблема будет с персоналом», - сказала доктор Каазик.

Глава Раквереской больницы Айн Сууркаэв сказал, что хотя крупные вспышки вируса, обнаруженные в домах престарелых в Ляэне-Виру, вызвали беспокойство у руководителей больниц, к счастью, учреждения социального обеспечения справились самостоятельно. Отдельных пожилых людей пришлось доставить в Ракверескую больницу.

"К счастью, сотрудничество с Департаментом здоровья прошло хорошо", - считает Сууркаэв. тНаличие хорошей сети сотрудничества также подчеркнула Айле Каазик, высоко оценив работу службы скорой помощи Karell Kiirabi.

Глава совета больницы Тоомас Варек также заявил, что особых причин для жалоб нет: среди сотрудников больницы было лишь несколько человек, инфицированных коронавирусом. По его словам, врачи и медсестры вкладыают в работу душу. «У нас дела идут хорошо, потому идет еще и плановое лечение», - добавил Варек.

Керсти Кальюлайд в Ляэне- Вирумаа ФОТО: Ain Liiva/Virumaa Teataja

Сладкий подарок

Перед отъездом глава государства, получившая представление о деятельности больницы, передал представителям больницы большую корзину шоколадных конфет, чтобы персонал мог пополнить запасы энергии.

Президент Кальюлайд, которая находится у власти с осени 2016 года, в десятый раз прибыла в Ляэне-Вирумаа. Последний раз он была там в конце прошлого года, когда в рождественскую субботу посетила уездный центр Раквере.