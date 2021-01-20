Центристская партия урезает расходы и сокращает людей

Член правления Центристской партии Яанус Карилайд объяснил, что сокращение рабочих мест — это классическая оптимизация финансового положения.

«Ситуация меняется, в соответствии с этим должно меняться и общество. Некоторое время придется ту работу, за которую платили зарплату, организовывать по-другому и задействовать ранее до конца не раскрытый добровольческий потенциал», - сказал Карилайд, добавив, что в партии почти 15 000 членов.

«Мы также выходим из сегодняшней ситуации за счет оптимизации затрат», - сказал Карилайд.

Законопроект решения представил правлению лидер Центристской партии Юри Ратас, после чего последовало обсуждение и принятие решения.