Ср, 20.01.2021
Как премьер-министр я не принимал никаких злонамеренных или заведомо неправильных решений. Юри Ратас
Юри Ратас
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Центристская партия урезает расходы и сокращает людей

Офис Центристской партии в Таллинне. ФОТО: Tairo Lutter

Правление Центристской партии собралось, чтобы обсудить урезание партийных расходов, что на первых порах означает сокращение 24 человек. Зарплату от партии продолжат получать четыре человека, пишет Postimees.

Член правления Центристской партии Яанус Карилайд объяснил, что сокращение рабочих мест — это классическая оптимизация финансового положения.

«Ситуация меняется, в соответствии с этим должно меняться и общество. Некоторое время придется ту работу, за которую платили зарплату, организовывать по-другому и задействовать ранее до конца не раскрытый добровольческий потенциал», - сказал Карилайд, добавив, что в партии почти 15 000 членов.

«Мы также выходим из сегодняшней ситуации за счет оптимизации затрат», - сказал Карилайд. 

Законопроект решения представил правлению лидер Центристской партии Юри Ратас, после чего последовало обсуждение и принятие решения.

Так как в связи со скандалом Porto Franco партии было предъявлено криминальное подозрение, в отставку подал генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб. Карилайд заверил, что в поиске нового генсекретаря они зашли довольно далеко. «Но его представит сам председатель партии. Подтверждаю — выбор достойный», - сказал политик.

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