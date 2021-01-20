Ср, 20.01.2021
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Covid-19 в Латвии: 1088 новых случаев заражения. Известно о 20 умерших

Опустевшие улицы Риги. ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 1088 новых случаев Covid-19, скончались 20 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), пишет Rus.TVNET.

Среди числа умерших были люди, входившие в разные возрастные группы:

  • один человек был в группе от 30 до 35 лет,
  • семь в группе от 60 до 70 лет,
  • пять в группе от 70 до 80 лет,
  • шесть в группе от 80 до 90 лет,
  • один в группе от 95 до 100 лет.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 57 808 человек, скончались 1032 пациента с Covid-19, что составляет 1,79% всех инфицированных.

Во вторник было сделано 12 732 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,5%.

Согласно расчетам агентства LETA, 14-дневная кумулятивная заболеваемость в Латвии составляет 662,43 случая на 100 000 жителей. За последние 14 дней заразилось 12 637 человек.

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