В Кремле сообщения о дворце Путина под охраной ФСО назвали чушью

«Это все абсолютно голословные утверждения. Это чистая чушь и компиляция, и ничего другого там нет», - сказал он «Интерфаксу».

Пресс-секретарь президента еще раз подчеркнул, что этот дворец не имеет «никакого отношения ни к президенту, ни к Кремлю». «Поэтому у нас нет ни малейшего желания этим заинтересовываться», - добавил Песков.

Пресс-секретарь предостерег россиян от перечисления денег по счетам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), указанным сразу после расследования «о дворце Путина».

«Нужно сказать, я чувствую необходимость в этом: в конце этого материала чудесного указаны номера счетов с просьбой туда перечислять деньги. Вот мне кажется, что это, наверное, главная задача подобных материалов, таких псевдорасследований. Вот это как раз и есть главный такой лохотрон. И мы предупреждаем всех граждан, тем более, с учетом такого большого количества просмотров: подумайте перед тем, как переводить деньги вот таким на самом деле жуликам», - сказал Песков.

Он добавил, что «способы изъятия денег у населения у этих жуликов постоянно совершенствуются». «Подумайте десять раз», - посоветовал Песков.

Информационные атаки на президента

Касаясь самого ролика, он напомнил, что в Кремле давно было известно о готовившихся информационных атаках на главу государства - они были и, по словам пресс-секретаря, будут продолжаться.

«В данном случае президенту вменяется в собственность то, чего не существует. Вся собственность президента России декларируется им ежегодно и изложена в публикуемой так же ежегодно декларации», - сказал Песков. По его словам, во «вчерашнем материале ничего нового не представлено».

«Вы знаете, эта тема была вброшена года три-четыре тому назад и, собственно, здесь, в данном случае, из пустого в порожнее переливается, и уже неоднократно пытались использовать эти вот инсинуации. Причем зачастую даже не обременяя себя - это было и четыре года назад, и сейчас, - не обременяя себя какими-то хотя бы минимальными попытками как-то чего-то хотя бы не то что доказать, но хотя бы проиллюстрировать», - сказал Песков.