Власти Италии намерены подать иск к Pfizer за задержки в поставках вакцины от COVID-19

"Было единодушно решено, что такие действия начнутся в ближайшие несколько дней", - отметил Аркури, уточнив, что итальянские министры и региональные лидеры на встрече ранее обсуждали, как защитить здоровье итальянских граждан.

Он также заявил, что на этой неделе Италия не получила 29% обещанной вакцины.

"Кампанию по вакцинации нельзя замедлить, а еще в меньшей степени это касается распределения второй дозы вакцины для многих итальянцев, которые уже получили ее первую дозу", - сказал он.

На этой неделе в Pfizer предупредили, что, вероятно, не смогут поставлять оговоренное количество доз вакцины для ЕС в течение трех-четырех недель. Компания объясняла это необходимостью взять паузу, чтобы увеличить производственные мощности на одном из своих заводов. Такие планы вызвали тревогу в ЕС, где проходит кампания по вакцинации населения от COVID-19, причем на данном этапе применяется в основном как раз вакцина от Pfizer и BioNTech.