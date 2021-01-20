Выросла заболеваемость коронавирусом среди детей: причина проста

По словам Хярма, в Пыхьяском регионе с заражениями связаны 10 школ, в Лыунаском 21 школа, в Идаском две школы, а в Ляэнеском четыре.

«Заразившиеся учителя передают инфекцию ученикам. Напоминаю учителями, что инфекция распространяется в учительских, поэтому нужно проследить за рассредоточенностью», - сказала она.

По словам Хярма, доля ввезенных в Эстонию случаев коронавируса остается той же, что и на прошлой неделе, то есть 111, в том числе 48 случаев ввезены из России.

«Возраст нуждающихся в госпитализации снижается, у молодых людей также появляются тяжелые симптомы», - отметила она.

Хярма констатировала, что пока не заметно стабилизации числа смертей. «Число растет, средний возраст 78,2 года. Самым молодым из скончавшихся был 38-летний мужчина, у которого были серьезные проблемы со здоровьем», - сказала Хярма.

«Вакцинация растет, но вирус продолжает бросать нам вызов», - сказала Хярма.

Вице-канцлер Министерства социальных дел Марис Йессе сказала, что по состоянию на утро вторника обе дозы вакцины получил 841 человек.

«Важно то, что с каждой неделей будет расти число привитых самого старшего возраста. На данный момент первую дозу вакцины получили 3000 человек старше 70 лет, их число растет с каждым днем», - сказала она.

По ее словам, растет доля вакцинирующихся работников сестринской помощи, но на скорость вакцинирования влияют объемы поставок вакцины и неопределенность, касающаяся размера будущих поставок.

«Сообщение Pfizer о сокращении поставок не отразилось на вакцинации на этой неделе, но из-за не получилось начать вакцинацию находящихся в очереди работников здравоохранения — стоматологов и аптекарей» - сказала Йессе.

По словам Йессе, в некоторых странах решили продлить интервал между двумя дозами, в Эстонии этот вопрос обсудила комиссия по иммунопрофилактике.