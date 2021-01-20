Выросла заболеваемость коронавирусом среди детей: причина проста

По словам Хярма, в Пыхьяском регионе с заражениями связаны 10 школ, в Лыунаском 21 школа, в Идаском две школы, а в Ляэнеском четыре.
«Заразившиеся учителя передают инфекцию ученикам. Напоминаю учителями, что инфекция распространяется в учительских, поэтому нужно проследить за рассредоточенностью», - сказала она.
По словам Хярма, доля ввезенных в Эстонию случаев коронавируса остается той же, что и на прошлой неделе, то есть 111, в том числе 48 случаев ввезены из России.
«Возраст нуждающихся в госпитализации снижается, у молодых людей также появляются тяжелые симптомы», - отметила она.
Хярма констатировала, что пока не заметно стабилизации числа смертей. «Число растет, средний возраст 78,2 года. Самым молодым из скончавшихся был 38-летний мужчина, у которого были серьезные проблемы со здоровьем», - сказала Хярма.
«Вакцинация растет, но вирус продолжает бросать нам вызов», - сказала Хярма.
Вице-канцлер Министерства социальных дел Марис Йессе сказала, что по состоянию на утро вторника обе дозы вакцины получил 841 человек.
«Важно то, что с каждой неделей будет расти число привитых самого старшего возраста. На данный момент первую дозу вакцины получили 3000 человек старше 70 лет, их число растет с каждым днем», - сказала она.
По ее словам, растет доля вакцинирующихся работников сестринской помощи, но на скорость вакцинирования влияют объемы поставок вакцины и неопределенность, касающаяся размера будущих поставок.
«Сообщение Pfizer о сокращении поставок не отразилось на вакцинации на этой неделе, но из-за не получилось начать вакцинацию находящихся в очереди работников здравоохранения — стоматологов и аптекарей» - сказала Йессе.
По словам Йессе, в некоторых странах решили продлить интервал между двумя дозами, в Эстонии этот вопрос обсудила комиссия по иммунопрофилактике.
«Было достигнуто консенсусное решение, что опираясь на доступные на данный момент данные мы не будет продлевать интервал, поскольку не хотим рисковать максимальным эффектом вакцины», - сказала она.