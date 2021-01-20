Ср, 20.01.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
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СМИ: ЕС не намерен мешать Венгрии использовать вакцины из РФ и КНР

Венгрия. ФОТО: Szilard Koszticsak/AP

Европейский совет не намерен вмешиваться в вопрос о намерении Венгрии использовать китайскую и российскую вакцину от коронавируса, поскольку этот вопрос находится в компетенции венгерского правительства, заявил чиновник ЕС.

"Решение принято венгерским правительством, которое также берет на себя риски, связанные с этим решением", - сказал журналистам в среду в Брюсселе высокопоставленный европейский источник на условиях анонимности.

Он отвечал на вопрос, будет ли требовать Евросовет, который организует 21 января очередную видеоконференцию глав государств и правительств по вопросу борьбы против пандемии, объяснений от Венгрии относительно ее решения использовать в стране китайскую и российскую вакцины.

"Мы посмотрим, какие будут в дальнейшем последствия этого решения. Не нам надлежит судить или определять, хорошее оно или плохое", - продолжил функционер ЕС.

При этом он назвал успехом совместную договоренность стран ЕС по "самым эффективным в мире" западным вакцинам, которые удалось разработать в кратчайшие сроки.

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