СМИ: ЕС не намерен мешать Венгрии использовать вакцины из РФ и КНР

"Решение принято венгерским правительством, которое также берет на себя риски, связанные с этим решением", - сказал журналистам в среду в Брюсселе высокопоставленный европейский источник на условиях анонимности.

Он отвечал на вопрос, будет ли требовать Евросовет, который организует 21 января очередную видеоконференцию глав государств и правительств по вопросу борьбы против пандемии, объяснений от Венгрии относительно ее решения использовать в стране китайскую и российскую вакцины.

"Мы посмотрим, какие будут в дальнейшем последствия этого решения. Не нам надлежит судить или определять, хорошее оно или плохое", - продолжил функционер ЕС.