Ср, 20.01.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
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  • Обманули со второй попытки: мошенники перевели деньги жительницы Таллинна на Украину
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Обманули со второй попытки: мошенники перевели деньги жительницы Таллинна на Украину

Пустой кошелек. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В Таллинне зафиксировали очередной случай телефонного мошенничества: на сей раз жертвой стала 43-летняя женщина, которую злоумышленники обманули со второй попытки.

По данным полиции, 19 января было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, в котором жертвой проходит 43-летняя жительница Таллинна, передает Rus.ERR.

Ей позвонил представившийся сотрудником Swedbank человек, который сообщил о подозрительном переводе с ее счета, на что жительница Таллинна ответила, что пользуется услугами банка LHV.

Позже таллиннке снова позвонили, на этот раз якобы из LHV, и попросили уточнить реквизиты карты для обеспечения безопасности. Через какое-то время после второго звонка потерпевшая обнаружила, что с ее счета был сделан перевод на Украину на сумму в 459 евро.

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