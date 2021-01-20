Обманули со второй попытки: мошенники перевели деньги жительницы Таллинна на Украину
В Таллинне зафиксировали очередной случай телефонного мошенничества: на сей раз жертвой стала 43-летняя женщина, которую злоумышленники обманули со второй попытки.
В Таллинне зафиксировали очередной случай телефонного мошенничества: на сей раз жертвой стала 43-летняя женщина, которую злоумышленники обманули со второй попытки.
По данным полиции, 19 января было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, в котором жертвой проходит 43-летняя жительница Таллинна, передает Rus.ERR.
Ей позвонил представившийся сотрудником Swedbank человек, который сообщил о подозрительном переводе с ее счета, на что жительница Таллинна ответила, что пользуется услугами банка LHV.
Позже таллиннке снова позвонили, на этот раз якобы из LHV, и попросили уточнить реквизиты карты для обеспечения безопасности. Через какое-то время после второго звонка потерпевшая обнаружила, что с ее счета был сделан перевод на Украину на сумму в 459 евро.