Картина дня: британский штамм коронавируса в Эстонии, результаты проверки по Porto Franco и реакция на расследование о "дворце Путина"

В Эстонии выявили три случая заражения британским штаммом коронавируса

Вице-канцлер по вопросам здоровья Министерства социальных дел Марис Йессе, заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, руководитель отдела услуг первичной помощи Больничной кассы Кюлли Фридеманн и председатель правления Эстонского союза семейных врачей Ле Валликиви в 12.00 расскажут о ситуации с распространением коронавируса в стране. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 603 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4997 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 603, то есть 12,1% от общего количества. Читать далее...

Подборка мемов 〉 Дворец Путина: интернет потешается над аквадискотекой, складом грязи и умопомрачительной роскошью

Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, 19 января выпустил масштабное расследование, посвященное Владимиру Путину и его дворцу под Геленджиком. Расследование имеет невероятный резонанс — ролик на YouTube собрал менее, чем за сутки 18 миллионов просмотров и больше полумиллиона комментариев. Эти цифры продолжают стремительно расти. Такое событие, разумеется, вызвало в соцсетях шквал мемов. Читать далее...

В Кремле назвали чушью сообщения о дворце Путина под охраной ФСО

Информация о том, что ФСО якобы охраняет дворец под Геленджиком, который, по словам оппозиционера Алексея Навального, принадлежит президенту РФ Владимиру Путину, является чушью и компиляцией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Читать далее...

Власти Таллинна рассказали о результатах проверки по Porto Franco

Сегодня прошла пресс-конференция на русском языке, в которой приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, ведущий специалист сектора здоровья Таллиннского департамента социального обеспечения и здравоохранения Эне Томберг, а также старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. Читать далее...

Из-за коронавируса на карантин зыкрыли два отделения больницы: плановые операции приостановлены

Коронавирус добрался до двух отделений Клиники Тартуского университета с хирургическим профилем, персонал и пациенты которых находятся на карантине. Проводятся только экстренные операции. Читать далее...

Центристская партия урезает расходы и сокращает сотрудников

Правление Центристской партии собралось, чтобы обсудить урезание партийных расходов, что на первых порах означает сокращение 24 человек. Зарплату от партии продолжат получать четыре человека. Читать далее...

Не владеющие эстонским заключенные оказываются в уязвимом положении

«Есть адвокаты, которые просто доят клиентов, деньги получают, а ничего не делают. Хочется написать жалобу на адвоката, но я не владею эстонским в должной мере», - рассказывает заключенный Таллиннской тюрьмы. В редакцию Rus.Postimees регулярно приходят жалобы от русскоязычных заключенных эстонских тюрем, которые сетуют на проблемы с защитой своих прав из-за незнания государственного языка. Более того, есть заключенные, желающие учить язык на уровне свободного владения, то есть C1, но уже несколько лет такие курсы тюрьмы Эстонии не проводят. Читать далее...

Потрепанные жизнью: метанол убил в Козе трех человек