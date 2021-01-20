Картина дня: британский штамм коронавируса в Эстонии, результаты проверки по Porto Franco и реакция на расследование о "дворце Путина"
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 20 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 20 января.
Вице-канцлер по вопросам здоровья Министерства социальных дел Марис Йессе, заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, руководитель отдела услуг первичной помощи Больничной кассы Кюлли Фридеманн и председатель правления Эстонского союза семейных врачей Ле Валликиви в 12.00 расскажут о ситуации с распространением коронавируса в стране. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4997 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 603, то есть 12,1% от общего количества. Читать далее...
Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, 19 января выпустил масштабное расследование, посвященное Владимиру Путину и его дворцу под Геленджиком. Расследование имеет невероятный резонанс — ролик на YouTube собрал менее, чем за сутки 18 миллионов просмотров и больше полумиллиона комментариев. Эти цифры продолжают стремительно расти. Такое событие, разумеется, вызвало в соцсетях шквал мемов. Читать далее...
Информация о том, что ФСО якобы охраняет дворец под Геленджиком, который, по словам оппозиционера Алексея Навального, принадлежит президенту РФ Владимиру Путину, является чушью и компиляцией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Читать далее...
Сегодня прошла пресс-конференция на русском языке, в которой приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, ведущий специалист сектора здоровья Таллиннского департамента социального обеспечения и здравоохранения Эне Томберг, а также старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. Читать далее...
Коронавирус добрался до двух отделений Клиники Тартуского университета с хирургическим профилем, персонал и пациенты которых находятся на карантине. Проводятся только экстренные операции. Читать далее...
Правление Центристской партии собралось, чтобы обсудить урезание партийных расходов, что на первых порах означает сокращение 24 человек. Зарплату от партии продолжат получать четыре человека. Читать далее...
«Есть адвокаты, которые просто доят клиентов, деньги получают, а ничего не делают. Хочется написать жалобу на адвоката, но я не владею эстонским в должной мере», - рассказывает заключенный Таллиннской тюрьмы. В редакцию Rus.Postimees регулярно приходят жалобы от русскоязычных заключенных эстонских тюрем, которые сетуют на проблемы с защитой своих прав из-за незнания государственного языка. Более того, есть заключенные, желающие учить язык на уровне свободного владения, то есть C1, но уже несколько лет такие курсы тюрьмы Эстонии не проводят. Читать далее...
В пятницу, 15 января, в многоквартирном доме на улице Харидузе в поселке Козе нашли трупы двух мужчин. 16 января в третьей квартире нашли еще одного погибшего. По предварительным результатам экспертизы, причиной смерти трех человек могло стать отравление метанолом. Читать далее...
Вчера президент Керсти Кальюлайд начала двухдневный визит в Вирумаа. В рамках этого мероприятия она посетила занимающийся молочным животноводством хутор Хюпанди в волости Тапа и встретилась с его хозяйкой Кристой Тынур, которая в прошлом году номинировалась на титул "фермер года". Читать далее...
23 января в 12:00 на площади Вабадузе в Таллинне состоится митинг в поддержку арестованного лидера российской оппозиции Алексея Навального. В минувшее воскресенье его задержали в Москве, куда он вернулся после лечения в Германии последствий отравления «Новичком». Читать далее...
Председатель EKRE Мартин Хельме раскритиковал энергетическую политику, согласованную на коалиционных переговорах Центристской партии и Партии реформ. По словам уходящего министра финансов, это приведет к подорожанию электричества с одновременным снижением надежности снабжения. Читать далее...
Как заявил член правления Центристской партии Яак Ааб, партия как юридическое лицо получила подозрение в совершении преступления, но как минимум на данном этапе следствия не согласна с ним. Читать далее...
Медицинский руководитель чрезвычайной ситуации и член правления Пярнуской больницы Урмас Суле в интервью Pärnu Postimees сказал, что наметилась новая тенденция: если раньше в госпитализации нуждались пожилые ковидные больные, то теперь в больницы поступает все больше людей среднего возраста. Читать далее...
Заместитель гендиректора департамента здоровья Мари-Анне Хярма отметила на пресс-конференции в среду, что в связи с возвращением детей в школу среди них возросла заболеваемость коронавирусом. Читать далее...