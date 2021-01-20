Убийство соседской собаки закончилось для мужчины годом тюрьмы

Мужчину обвиняли в том, что 8 февраля 2020 года в 14 часов он застрелил собаку своего соседа из неустановленного оружия.

Из показаний о том дне известно, что около полудня мужчина позвонил соседу и сообщил, что одна из собак находится вне пределов досягаемости электрического пастуха. Мужчина объяснил, что звонит, поскольку думал, что собака будет бродить по округе.

Записи видеонаблюдения показывают, что в 13.50 собака движется к левому концу забора. Что-то привлекает внимание собаки, и животное смотрит на соседний участок. Вторая запись продолжается с того же места, собака все еще в кустах, смотрит в сторону соседнего участка, треплет хвостом, немного отступает, в 13.51 собака падает, катится, встает, но видно, что собака корчится.

Вторая собака, которая подошла издалека, на время отступает, пока первая собака падает, затем идет ко второй собаке. На третьей записи видно, что собака лежит у стены дома. На четвертой записи собака лежит у стены дома, животное двигает головой, опускает голову, другая собака подходит к нему в 13.52, немного отходит и начинает лаять.

Собака лежала у стены дома, где позже хозяин животного нашел ее тело.

Суд установил, что записи подтверждают, что выстрел, убивший собаку, поразил ее в 13.51, когда собака находилась у границы соседнего участка. Выяснилось, что предполагаемый стрелок утром того же дня употреблял алкоголь.

Соседи сообщили суду, что ранее у них были разногласия по поводу собак, которые переросли в угрозу расстрела.

Также было установлено, что мужчина без разрешения на оружие незаконно хранил в своем доме огнестрельное оружие и боеприпасы.

Мужчина был признан виновным в соответствии с пунктом 1 статьи 418 Пенитенциарного кодекса и приговорен к одному году тюремного заключения с 18-месячным испытательным сроком.