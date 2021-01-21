Чт, 21.01.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
4 мин для прочтения

Может, есть-таки смысл сделать то, что всё равно придется?

Вячеслав Иванов ФОТО: Личный архив Стаса.

Переговоры о создании новой коалиции длятся уже неделю. Это если формально. На самом деле, очевидно, прав Март Хельме, который, как тот мужик из поговорки, – когда гром грянул, он и начал креститься и божиться: дескать, на самом-то деле центристы уже давно вели за спиной партнеров по прежней коалиции предательские переговоры с теми же реформистами.

Если это даже и так (а оно очень похоже на истину), то я буду самым последним, кто бросит камень в членов команды Юри Ратаса. Уж очень достали эти крикливые радикалы из EKRE, которые, даже уже падая с обрыва, продолжали кликушествовать в тональности «не дождётесь!», имея в виду, ясное дело, неизбежность участия своей партии в любом правительстве.

Да не очень-то и хотелось!

И только когда уже сaмому пьяному ежику стало понятно, куда отправляется эта гоп-компания, её великий кормчий выступил с краткосрочным пророчеством: «В течение следующих трех-шести месяцев людей будет ждать много неприятных сюрпризов».

Вообще-то слова Хельме-старшего можно толковать двояко: 1) «Ах, как до сих пор всё было так прекрасно и светло!», 2) «Ужо погодите, все прежние сюрпризы, которые вы считали неприятными, на фоне будущего вам покажутся милыми шалостями!» Выбор, как говорится, за нами.

К тому же несколькими абзацами выше экс-министр внутренних дел все-таки проговорился – уж по Фрейду, или по какому другому великому психиатру, но всё равно красноречиво – «У нас в коалиции были серьезные разногласия, и они усугублялись. Около месяца назад мы серьезно обсуждали, выходить ли нам из этой коалиции. Это демонстрирует, что такая коалиция распалась бы рано или поздно». Типа, зря суетились, ребята, мы и сами уходить собирались. Каши с вами не сваришь, референдума против геев не проведешь, а тогда зачем вы нужны?!

Впрочем, расслабляться рано. Можно, конечно, порадоваться, что впредь – по крайней мере, из рядов правящей коалиции – никаких неприличностей, за которые потом придется перед всем миром каяться, больше не последует. Однако что касается дел сугубо внутренних (не тех, от руководства которыми пришлось отказаться Марту Хельме, а самых простых, мирно текущих, можно сказать – заурядных), то здесь национал-консерваторы уже обещают новой коалиции несладкую жизнь.

Отчасти стратегию и тактику здесь им подсказали сами реформисты и их «односкамеечники» по прежней оппозиции. Экреисты уже предупредили, что планируют использовать те же методы обструкции, чтобы так же остановить рассмотрение других проектов. 

«Если вы придете, чтобы внести прикладные акты в Закон о сожительстве, – цитирует экс-лидера EKRE издание Postimees, – мы сделаем ровно то же самое. И если вы придете сюда с иммиграционной чушью, – а мы знаем, что вы это сделаете – мы сделаем то же самое с вами», – сказал Хельме, пообещав завалить Рийгикогу поправками, как это недавно сделала оппозиция с целью сорвать референдум о браке.

Ему вторит депутат Европарламента от EKRE Яак Мадисон: «Каким бы ни был законопроект (вносимый на обсуждение Рийгикогу новой коалицией В.И.), каким бы обычным он ни был, вроде изменения в Законе о налоге, просто вносите 1000 поправок и начинайте голосование, чтобы затормозить работу этого правительства».

Так что на предмет неприятных сюрпризов – это будьте благонадежны! Уж для парламентариев – наверняка. А с другой стороны: они ведь не на пленэр прогуляться вышли, должны быть готовыми ко всякой гадости от противной (во всех смыслах) стороны.

Строить – не ломать

Во всяком случае, если с существующим и планируемым противодействием новой (пока еще, не забудем, только формируемой) коалиции всё более-менее ясно, то вот с конструктивными итогами переговоров пока не густо.

Слов нет, период для формирования по сути новой политической парадигмы не самый удачный. Хотя когда он бывал удачным?..

Во-первых, злосчастный коронавирус, который только крепнет день ото дня, и уйти от решения регулярно преподносимых им проблем не удастся никому, будь то «переходное правительство», или то, которое будет (надеемся!) создано. Во-вторых, также никуда не деться от разгребания авгиевых конюшен, оставленных в наследство противоестественным триумвиратом ЦПЭ-EKRE-«Отечество». А ни Михаил Кылварт, при всей его прекрасной физической форме, ни, тем более, Майлис Репс или Кая Каллас, на роль Геркулеса явно не годятся.

И, наконец, в-третьих: судя по поступающим в СМИ сообщениям, главным камнем преткновения в ходе переговоров по-прежнему остается вопрос о русскоязычном образовании.

Поскольку ни covid-19, ни конюшни в ближайшее время точно никуда не денутся, то не начать ли нам с конца? То есть – с языка обучения.

Серьезную тревогу вызывает недавно произнесенная Михаилом Кылвартом в интервью порталу Rus.Postimees по этому поводу фраза: «На коалиционные переговоры партии приходят со своим мнением и уходят со своим мнением». Получается, примерно, «ни шагу назад!». И ни шагу вперед, кстати…

Лично я искренне убежден, что русскоязычные налогоплательщики имеют абсолютно такое же право, чтобы их дети обучались в государственной системе образования на своем родном языке, как и их эстонские коллеги – для своих детей на их родном языке. Но существуют реалии…

У меня, опять-таки лично, сильнейшую горечь вызывает тот факт, что в Эстонии, по берегам Балтийского моря, рек и озер, не растут круглый год ананасы, инжир и не светит, хотя бы триста пятьдесят дней в году, яркое и горячее солнце. Но почему-то на этом основании никто не собирается требовать переноса Эстонии в зону тропического климата. Данность есть данность.

И, кстати, в предыдущем коалиционном договоре нигде не сказано, что государственные и муниципальные школы с обучением на русском языке в Эстонии сохраняются на века. Речь шла только о временной отсрочке поэтапного перевода всей системы образования на государственный язык. Добрые самаритяне из EKRE просто согласились – чтобы было не так больно – рубить «собаке» хвост по частям.

Может, есть-таки смысл сделать то, что всё равно придется? Ну, просто чтобы уже двигаться дальше. Потому что, помнится, этап бесплодного топтания двух крупнейших партий страны на месте мы проходили весной 2019 года. И к чему это привело – мы тоже помним. Ну, так память на то и существует, чтобы не повторять ошибок.

Хотя, правда, есть и такая максима: если вы один раз ошиблись – повторите, чтобы ошибиться ещё лучше!..

(Можно смеяться.)

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back