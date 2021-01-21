Может, есть-таки смысл сделать то, что всё равно придется?

Если это даже и так (а оно очень похоже на истину), то я буду самым последним, кто бросит камень в членов команды Юри Ратаса. Уж очень достали эти крикливые радикалы из EKRE, которые, даже уже падая с обрыва, продолжали кликушествовать в тональности «не дождётесь!», имея в виду, ясное дело, неизбежность участия своей партии в любом правительстве.

Да не очень-то и хотелось!

И только когда уже сaмому пьяному ежику стало понятно, куда отправляется эта гоп-компания, её великий кормчий выступил с краткосрочным пророчеством: «В течение следующих трех-шести месяцев людей будет ждать много неприятных сюрпризов».

Вообще-то слова Хельме-старшего можно толковать двояко: 1) «Ах, как до сих пор всё было так прекрасно и светло!», 2) «Ужо погодите, все прежние сюрпризы, которые вы считали неприятными, на фоне будущего вам покажутся милыми шалостями!» Выбор, как говорится, за нами.

К тому же несколькими абзацами выше экс-министр внутренних дел все-таки проговорился – уж по Фрейду, или по какому другому великому психиатру, но всё равно красноречиво – «У нас в коалиции были серьезные разногласия, и они усугублялись. Около месяца назад мы серьезно обсуждали, выходить ли нам из этой коалиции. Это демонстрирует, что такая коалиция распалась бы рано или поздно». Типа, зря суетились, ребята, мы и сами уходить собирались. Каши с вами не сваришь, референдума против геев не проведешь, а тогда зачем вы нужны?!

Впрочем, расслабляться рано. Можно, конечно, порадоваться, что впредь – по крайней мере, из рядов правящей коалиции – никаких неприличностей, за которые потом придется перед всем миром каяться, больше не последует. Однако что касается дел сугубо внутренних (не тех, от руководства которыми пришлось отказаться Марту Хельме, а самых простых, мирно текущих, можно сказать – заурядных), то здесь национал-консерваторы уже обещают новой коалиции несладкую жизнь.

Отчасти стратегию и тактику здесь им подсказали сами реформисты и их «односкамеечники» по прежней оппозиции. Экреисты уже предупредили, что планируют использовать те же методы обструкции, чтобы так же остановить рассмотрение других проектов.

«Если вы придете, чтобы внести прикладные акты в Закон о сожительстве, – цитирует экс-лидера EKRE издание Postimees, – мы сделаем ровно то же самое. И если вы придете сюда с иммиграционной чушью, – а мы знаем, что вы это сделаете – мы сделаем то же самое с вами», – сказал Хельме, пообещав завалить Рийгикогу поправками, как это недавно сделала оппозиция с целью сорвать референдум о браке.