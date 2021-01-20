Ср, 20.01.2021
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Что делать, чтобы комнатные растения выжили в экстремальных условиях, когда все работают дома

Комнатные растения. Снимок иллюстративный. ФОТО: K-Rauta

Важнейшая тенденция дизайна интерьера в этом году – зелень. Это означает, что в интерьере используются различные оттенки зеленой краски, зеленые элементы декора и растения. При этом ценятся именно настоящие растения, а не искусственные, и чем они пышнее, тем лучше.

Растения не только создают уют, но и улучшают качество воздуха в помещении. Советы по уходу за комнатными растениями дает Эвели Уйбометс, руководитель магазина K-rauta Tondi.

Выбирайте растения, которым подойдет ваш образ жизни

Растения можно выбрать самые разнообразные, но исходить при этом имеет смысл из домашнего микроклимата и вашего образа жизни. Как правило, вряд ли так бывает, чтобы растения нельзя было завести вовсе – для зелени найдется место в любом доме независимо от стиля интерьера. Люди, живущие в быстром темпе, могут подобрать растения, которым не нужен постоянный тщательный уход и частый полив. Тем, кто любит комфорт, подойдут, например, суккуленты и кактусы, которые будут красивыми при минимальном уходе, а излишние частый полив им, наоборот, может повредить. 

Соблюдайте умеренность при поливе

Растений, которым требуется ежедневный полив, очень мало. К тому же большинство комнатных растений зимой отдыхает, то есть их нужно поливать реже, чем летом. Это означает, что при излишнем усердии всей семьи риск залить растение становится вполне реальным. Нельзя дать универсальные рекомендации для полива любых растений – для каждого вида эту информацию нужно искать на просторах интернета или узнавать у продавца. И в целом полезно знать свои растения, поскольку частота полива зависит и от микроклимата в помещении – как температуры воздуха, так и его влажности. Влажность почвы в горшке с растением можно оценить, потрогав ее – только не делайте этого, когда она еще мокрая или влажная после недавнего полива. Вода для полива не должна быть слишком горячей или холодной – лучше поливать растения водой комнатной температуры. 

Обеспечьте необходимую влажность воздуха

Если во время отопительного сезона у растения темнеют или вовсе опадают листья, это указывает не на недостаточный полив, а на слишком сухой воздух в помещении. Влажность воздуха можно измерить гигрометром, и в идеале она должна составлять 40–50 процентов, но на здоровье растений (как, впрочем, и людей, а также домашних животных) начинает влиять падение относительной влажности воздуха ниже 20 процентов. Если низкая влажность воздуха – это постоянная проблема, можно приобрести увлажнитель воздуха, а в качестве краткосрочного решения можно положить мокрое полотенце на радиатор.

Достаточное количество света

Почти всем комнатным растениям нужен свет, так что хотя бы на зиму имеет смысл перенести их поближе к окну, выходящему на юг. Если света по-прежнему не хватает, нужно приобрести специальную лампу для освещения растений. В то же время есть и такие растения, которым зимой нужны тень и прохлада, так что о своих комнатных растениях лучше знать побольше. 

Оптимальная температура для каждого растения 

К сожалению, некоторые комнатные растения крайне теплолюбивы, другим нужна средняя температура, а третьи любят прохладу. Если принести растение, которому нравится холод, в квартиру, где температура круглый год держится на уровне 20 градусов, оно начнет чахнуть. При покупке любого нового, особенно экзотического растения сначала нужно узнать, в каком климате оно растет в природе, и, если он разительно отличается от микроклимата у вас дома, лучше пересмотреть свой выбор. Например, огромной популярностью пользуются новогодние ели в горшках, которые покупатели планируют высадить на улице весной и на несколько месяцев оставляют в помещении. К сожалению, хвойные растения любят холод, а не тепло, так что после праздников елку имеет смысл переселить на неотапливаемую веранду или балкон, если температура там все же немного выше нуля. 

Пол с подогревом и радиаторы вредят тропическим растениям

Горшок с комнатным растением можно поставить прямо на пол, но только не в том случае, если он с подогревом. Также растения нельзя ставить непосредственно рядом с печью или радиатором, даже если они теплолюбивые. Всем растениям нужна влажность, а рядом с отопительным прибором воздух обычно суше всего.

Не позволяйте растению упасть

Многим растениям требуются подпорки, чтобы они не перевернулись и не полегли. В качестве подпорок можно применить деревянные, металлические или пластиковые палочки. Подпорку нужно погрузить в почву рядом со стеблем на такую глубину, чтобы ее конец упирался в дно горшка.

Будьте бдительны – вредители не дремлют

Комнатные растения нужно регулярно осматривать на предмет появления вредителей, которые часто досаждают им именно зимой. Вредители бывают разные, а наиболее широко распространены тля, мучнистый червец и клещи. С большинством вредителей можно успешно бороться, если их рано обнаружить. Поврежденные вредителями растения нужно переставить как можно дальше от других комнатных растений, чтобы те не заразились. 

Пересаживать растения лучше в начале весны

Многие комнатные растения нужно пересаживать, особенно когда старый горшок становится им тесен. Молодые и небольшие растения, как правило, надо пересаживать каждый год, а более старые и крупные растения - реже.  Зимой растения не пересаживают – эту процедуру, как и подрезание, лучше оставить на весну. 

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