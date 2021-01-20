Что делать, чтобы комнатные растения выжили в экстремальных условиях, когда все работают дома

Растения не только создают уют, но и улучшают качество воздуха в помещении. Советы по уходу за комнатными растениями дает Эвели Уйбометс, руководитель магазина K-rauta Tondi.

Выбирайте растения, которым подойдет ваш образ жизни

Растения можно выбрать самые разнообразные, но исходить при этом имеет смысл из домашнего микроклимата и вашего образа жизни. Как правило, вряд ли так бывает, чтобы растения нельзя было завести вовсе – для зелени найдется место в любом доме независимо от стиля интерьера. Люди, живущие в быстром темпе, могут подобрать растения, которым не нужен постоянный тщательный уход и частый полив. Тем, кто любит комфорт, подойдут, например, суккуленты и кактусы, которые будут красивыми при минимальном уходе, а излишние частый полив им, наоборот, может повредить.

Соблюдайте умеренность при поливе

Растений, которым требуется ежедневный полив, очень мало. К тому же большинство комнатных растений зимой отдыхает, то есть их нужно поливать реже, чем летом. Это означает, что при излишнем усердии всей семьи риск залить растение становится вполне реальным. Нельзя дать универсальные рекомендации для полива любых растений – для каждого вида эту информацию нужно искать на просторах интернета или узнавать у продавца. И в целом полезно знать свои растения, поскольку частота полива зависит и от микроклимата в помещении – как температуры воздуха, так и его влажности. Влажность почвы в горшке с растением можно оценить, потрогав ее – только не делайте этого, когда она еще мокрая или влажная после недавнего полива. Вода для полива не должна быть слишком горячей или холодной – лучше поливать растения водой комнатной температуры.

Обеспечьте необходимую влажность воздуха

Если во время отопительного сезона у растения темнеют или вовсе опадают листья, это указывает не на недостаточный полив, а на слишком сухой воздух в помещении. Влажность воздуха можно измерить гигрометром, и в идеале она должна составлять 40–50 процентов, но на здоровье растений (как, впрочем, и людей, а также домашних животных) начинает влиять падение относительной влажности воздуха ниже 20 процентов. Если низкая влажность воздуха – это постоянная проблема, можно приобрести увлажнитель воздуха, а в качестве краткосрочного решения можно положить мокрое полотенце на радиатор.

Достаточное количество света

Почти всем комнатным растениям нужен свет, так что хотя бы на зиму имеет смысл перенести их поближе к окну, выходящему на юг. Если света по-прежнему не хватает, нужно приобрести специальную лампу для освещения растений. В то же время есть и такие растения, которым зимой нужны тень и прохлада, так что о своих комнатных растениях лучше знать побольше.

Оптимальная температура для каждого растения