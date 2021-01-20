Союз строителей Финляндии требует не пускать иностранцев на стройки

Правительство Финляндии хочет увеличить объем тестирования на коронавирус на границах, чтобы сдержать распространение нового штамма вируса, для этого на прошлой неделе началось тестирование пассажиров паромов, курсирующих между Таллинном и Хельсинки, однако всего 10% пассажиров были согласны добровольно сделать тест.