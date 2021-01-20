Ср, 20.01.2021
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Индрек Касела
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Союз строителей Финляндии требует не пускать иностранцев на стройки

Финская граница. ФОТО: Tairo Lutter

Союз строительных компаний Финляндии требует прекратить пускать иностранцев на работу в страну, так как люди не хотят добровольно делать тесты на коронавирус, пишет rus.err.ee.

Правительство Финляндии хочет увеличить объем тестирования на коронавирус на границах, чтобы сдержать распространение нового штамма вируса, для этого на прошлой неделе началось тестирование пассажиров паромов, курсирующих между Таллинном и Хельсинки, однако всего 10% пассажиров были согласны добровольно сделать тест.

По мнению представителей профсоюза строителей Финляндии, причина заключается в том, что строители боятся остаться без дохода, если тест окажется позитивным.

Правительство Финляндии примет решение об ужесточении ограничений в пятницу.

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