Тенденция на топливном рынке: все больше компаний отказываются от биотоплива?

Вчера Circle K объявила, что прекратит продажу бензина, содержащего этанол, чтобы cоответствовать ожиданиям потребителей. Генеральный директор компании Кай Реало объяснила, что вытекающее из законодательства обязательство по возобновляемым источникам энергии Circle K выполняет с помощью парафинового дизельного (HVO) и зеленой электроэнергии на станциях обслуживания электромобилей.

«Такого страха перед этанолом в бензине, как в Эстонии, в других странах просто нет. До сих пор в Эстонии не было такого, чтобы машины массово вставали на обочинах лишь потому, что работали на содержащем этанол бензине – в других странах мира мы этой проблемы также не видим», - сказал глава Neste Eesti.

Клиенты ушли в Alexela

С января Circle K начала поставлять на свои заправочные станции в дополнение к бензину без этанола 98 milesPlus также безэтаноловый бензин 95 miles и 95 milesPlus. По плану 95 полностью безэтаноловый автомобильный бензин 95-й марки должен поступить в продажу на всех АЗС фирмы в конце февраля - начале марта . Все заправочные колонки будут снабжены маркировкой 95E0.

Зимой на всех заправочных станциях Circle также доступно дизельное топливо холодостойкости -32 ° С, не содержащее биодизеля FAME.

По словам Реало, ожидания клиентов также нашли отражение в их переходе в Alexela. Alexela постоянно продает автомобильный бензин, не содержащий биотоплива, потому что свои установленные законом обязательства по возобновляемым источникам энергии компания выполняет благодаря биометану. Именно Alexela выступила против обсуждавшейся в 2019 году поправки к закону, которая сделала бы процедуру использования биотоплива на АЗС более гибкой, но установила минимальный лимит биодобавок для 95-го бензина. И этот предел не был установлен.

Глава Neste Eesti Антамо отметил, что в коммерческом смысле он понимает подоплеку решения конкурентов продавать ископаемое топливо, но заверил при этом, что как ответственная и ценящая экологию компания Neste не считает правильным ставить коммерческие краткосрочные амбиции выше защиты окружающей среды.

Здесь также следует отметить, что хотя в бензин 98 не нужно добавлять биокомпонент, то продаваемый Neste 98-й бензин содержит 5% биодобавки.

Не хотят плыть против течения

В Финляндии и Северных странах этанол, по словам Антамо, без каких-либо проблем использовался в течение многих лет. О том же свидетельствует, например, опыт Латвии и других стран Европы.

В отличие от многих других стран, продажа исключительно ископаемого топлива в Эстонии все еще возможна благодаря гибкому законодательству, которое позволяет подменять выполнение требований статистикой.

«Neste также имеет все возможности сделать такой же шаг, но мы не считаем это правильным. Поступая таким образом, по вопросам окружающей среды мы будем двигаться в сторону противоположную движению всего мира, а это очень недальновидно», - продолжил Антамо.