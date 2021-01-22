Яан Каплинский: поэтические вариации на тему света

Когда я спросила своего эстонского друга, можно ли считать Яана Каплинского самым известным на сегодня эстонским поэтом, он не знал, что ответить. «Как ты предлагаешь измерять степень известности?» – спросил он. И действительно, как? По количеству опубликованных книг и их тиражам? По количеству языков, на которые эти книги переведены? По количеству написанных рецензий и академических исследований, которые им посвящены? По частоте упоминания имени в прессе? «И почему ты так думаешь?» – был второй вопрос.

Когда я впервые приехала в Эстонию, уже немного владея эстонским языком – в зрелом возрасте, – и вошла в университетский книжный магазин в Тарту, именно стихи Яана привлекли мое внимание в одном из поэтических сборников. Когда я учила эстонский язык на курсах в Таллинне и в Тарту, всем классом мы читали стихи Яана – и переводили их на языки, которыми владели: английский, французский, норвежский, финский, японский, русский, латышский… Помню, что один из наших преподавателей, желая подчеркнуть, что один из его учеников в Литве очень хорошо овладел эстонским, сказал о нем: он читает Каплинского по-эстонски…

Впоследствии стихи Яана я и сама читала со своими учениками – студентами-филологами Лозаннского университета в Швейцарии, когда вела курс по языковой типологии и мы сравнивали лингвистическую организацию французского, чешского, русского и эстонского языков, и тогда мои ученики находили стихи Яана уже в учебнике эстонского для франкоязычных студентов. О Яане и его поэзии нам рассказывали и приглашенные коллеги из Таллинна и Тарту – профессиональные филологи, приезжавшие читать лекции по университетскому обмену.

Словом, вряд ли можно найти тех, кто влюбился в Эстонию и ее культуру уже в сознательном, зрелом возрасте – и кто не знает имени Яана.

Поэзия Яана во многом сродни самой Эстонии, столь прекрасной летом, отмечающей праздник света в июне. Поэзия Яана – это во многом поэзия света. Недаром одно из известнейших его стихотворений (помнится, однажды я увидела его напечатанным на стене автобусной остановки в Тарту) – Valgus ei saagi vanaks.

Как о поэте света писали о Яане и в одной из первых рецензий на один из самых известных сборников его стихов – Tule tagasi helmemänd (1984): в опубликованной в 1985 году в статье-рецензии Сирье Кийн «Мужские песни у костра (эстонская поэзия 1984 года)», предлагающей обзор шести поэтических сборников 1984 года, говорится следующее: «После того, как книги эти были разом прочитаны, […] возник в воображении привычный, ровный эстонский ландшафт. Откуда-то (то ли из истории, то ли из декабрьской ночной тьмы) возник свет, он становился все ярче, а затем превратился в пылающий костер. И представилось: вокруг костра в ночи, лицом к огню сидят шестеро мужчин, представители трех разных поколений. Все они относятся к одному небольшому народу, говорят на одном языке. Все они поют одну песню – о родных местах, о своем народе, о прошлом и будущем, о себе, каждый в меру своих способностей, но содержание песни – общее, одно. […] В моей воображаемой картине Каплинский сидит всех ближе к огню – в его стихах яснее всего чувствуется образ света, символ жизни и надежды (например, в стихотворениях “Свет не стареет”, “Все, что я хочу сказать…” и др.). Жажда света – это, по Каплинскому, стремление к целостности». Отсылкой к свету эта статья и заканчивается: «…Так и сидят они, шестеро мужчин из трех разных поколений, авторы прошлого поэтического года, у нашего костра […]. Горит огонь костра, излучает свет, согревает, обнадеживает».

Я счастлива, что этот сборник Яана в моих поэтических вариациях успел выйти в издательстве Aleksandra к юбилею Яана. Как известно, и сам Яан пишет по-русски, и в переводах отдельных его стихов на русский недостатка тоже нет – однако до сих пор только один его сборник был переведен на русский язык, причем переведен одним из самых замечательных литературных переводчиков – Светланом Семененко. Это книга «Вечер возвращает все» (1985, переведена и издана по-русски в 1987 году). Я счастлива, что теперь русскоязычному читателю будет доступна и поэзия другого сборника Яана.

Если моя убежденность – вслед за классиками филологии прошлого века – в невозможности переводить поэзию заставила меня заменить в представлении книги слово «перевод» на «поэтическую вариацию», то и сама поэзия Яана – это тоже своеобразная поэтическая вариация, на тему света. Света –

(valgust) mis pole vana ei uus

mis on kõik kõiges kõik kõiges muus.

С днем рождения, Яан.