Вакцины от коронавируса: насколько эффективна однократная доза?

Когда в конце декабря 85-летний Колин Хорсман попал в больницу Донкастера, врачи подозревали у него почечную инфекцию.

Но вскоре после этого он заразился Covid-19 - в то время примерно каждый четвертый человек, находившийся в больнице с этим вирусом, подхватил его именно там.

У Хорсмана появились тяжелые симптомы, и в конце концов ему назначили искусственную вентиляцию легких. Через несколько дней он умер.

Случай Хорсмана может показаться довольно типичным, но от этого не менее трагичным.

К моменту подготовки этой статьи только в Великобритании от коронавируса скончалось более 90 000 человек.

Но, как недавно объяснил местной газете сын Колина Хорсмана, меньше чем за три недели до болезни его отец стал одним из первых людей в мире, получивших начальную дозу вакцины против Covid-19, разработанной Pfizer-BioNTech.

Он должен был получить вторую дозу за два дня до смерти.

Нужен бустер

На самом деле, для поддержания эффективности большинства вакцин требуются бустерные дозы.

Возьмем, к примеру, вакцину против кори, эпидемического паротита и краснухи, известную как MMR, которую вводят младенцам во всем мире для предотвращения этих детских инфекций.

Около 40% людей, получивших только одну дозу, не защищены от всех трех вирусов, по сравнению с 4% тех, кто получил вторую дозу.

У людей из первой группы вероятность заразиться корью в четыре раза выше, чем у людей из второй. В местах, где значительная часть людей не завершила полную вакцинацию MMR, наблюдались вспышки заболевания.

«Причина, по которой люди считают бустеры жизненно важными, заключается в том, что они как бы переводят вас в совершенно другой режим тонкой настройки иммунного ответа вашего организма», - говорит Дэнни Олтманн, профессор иммунологии Имперского колледжа Лондона.

Как работают бустеры вакцины

Когда иммунная система впервые встречает вакцину, она активирует два важных типа лейкоцитов. Прежде всего, это плазматические В-клетки, которые в первую очередь заняты выработкой антител.

К сожалению, этот тип клеток недолговечен, поэтому, хотя ваше тело может всего за несколько недель наполниться антителами, без второй инъекции это часто сопровождается быстрым сокращением их числа.

Т-клетки Getty Images Задача Т-клеток - обнаружить и уничтожить патоген

Второй тип - это Т-клетки, каждая из которых специально предназначена для идентификации определенного патогена и его уничтожения.

Некоторые из них, Т-клетки памяти, способны оставаться в организме десятилетиями, пока не наткнутся на свою цель, а это значит, что иммунитет от вакцин или инфекций иногда может длиться всю жизнь.