Фото и видео ⟩ В Мадриде прогремел мощный взрыв

Ранены как минимум шесть человек, один из них в тяжелом состоянии, передает телеканал laSexta со ссылкой на источник. Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, разрушены несколько этажей одного из зданий — по данным СМИ, оно располагается рядом с домом престарелых. Его постояльцы не пострадали, идет эвакуация.