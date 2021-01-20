Фото и видео ⟩ В Мадриде прогремел мощный взрыв
На улице Толедо в центре Мадрида прогремел мощный взрыв, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание diario.es.
На улице Толедо в центре Мадрида прогремел мощный взрыв, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание diario.es.
Ранены как минимум шесть человек, один из них в тяжелом состоянии, передает телеканал laSexta со ссылкой на источник. Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, разрушены несколько этажей одного из зданий — по данным СМИ, оно располагается рядом с домом престарелых. Его постояльцы не пострадали, идет эвакуация.
Точной информации о причинах ЧП пока нет. Предварительная версия — утечка газа, пишет Mundo. На месте работают экстренные службы, пожарные, медики и полиция.
Рядом с пострадавшим зданием находится дом престарелых. СМИ отмечают, что из соседних объектов эвакуируют людей.
Breaking: Reports of a large building explosion in Madrid, Spain. pic.twitter.com/nNpFoZLLvO— PM Breaking News (@PMBreakingNews) January 20, 2021