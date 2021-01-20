Ср, 20.01.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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Фото и видео ⟩ В Мадриде прогремел мощный взрыв

Взрыв в Мадриде. ФОТО: SUSANA VERA/REUTERS

На улице Толедо в центре Мадрида прогремел мощный взрыв, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание diario.es.

Ранены как минимум шесть человек, один из них в тяжелом состоянии, передает телеканал laSexta со ссылкой на источник. Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, разрушены несколько этажей одного из зданий — по данным СМИ, оно располагается рядом с домом престарелых. Его постояльцы не пострадали, идет эвакуация.

Взрыв в Мадриде. ФОТО: SUSANA VERA/REUTERS

Точной информации о причинах ЧП пока нет. Предварительная версия — утечка газа, пишет Mundo. На месте работают экстренные службы, пожарные, медики и полиция.

Взрыв в Мадриде. ФОТО: SUSANA VERA/REUTERS

Рядом с пострадавшим зданием находится дом престарелых. СМИ отмечают, что из соседних объектов эвакуируют людей.

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