Фото и видео ⟩ В Мадриде прогремел мощный взрыв: погибли не менее двух человек

По данным El País, шесть человек получили легкие травмы, еще один – травмы средней тяжести, и еще один человек госпитализирован с тяжелыми травмами в больницу.

Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, разрушены несколько этажей одного из зданий — по данным СМИ, оно располагается рядом с домом престарелых. Его постояльцы не пострадали, идет эвакуация.

Взрыв в Мадриде. ФОТО: SUSANA VERA/REUTERS

Точной информации о причинах ЧП пока нет. Предварительная версия — утечка газа, пишет Mundo. Как сообщает El País, взрыв в здании произошел во время проверки газового оборудования.

На месте работают экстренные службы, пожарные, медики и полиция.

Взрыв в Мадриде. ФОТО: SUSANA VERA/REUTERS

Рядом с пострадавшим зданием находится дом престарелых. СМИ отмечают, что из соседних объектов эвакуируют людей.