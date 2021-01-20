Ср, 20.01.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
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Фото и видео ⟩ В Мадриде прогремел мощный взрыв: погибли три человека

Взрыв в Мадриде. ФОТО: SUSANA VERA/REUTERS

На улице Толедо в центре Мадрида прогремел мощный взрыв. В результате взрыва в жилом доме погибли три человека, и еще один считается пропавшим, пишет El Mundo со ссылкой на представителя мэрии столицы. Ранее сообщалось о двух жертвах взрыва.

Взрыв произошел при проверке бойлера. Погибли двое прохожих и один рабочий, который проверял бойлер. Второго рабочего продолжают искать.

Госпитализированы четверо пострадавших. Пострадали семь человек.

Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, разрушены несколько этажей одного из зданий — по данным СМИ, оно располагается рядом с домом престарелых. Его постояльцы не пострадали, идет эвакуация.

Взрыв в Мадриде. ФОТО: SUSANA VERA/REUTERS

На месте работают экстренные службы, пожарные, медики и полиция.

Взрыв в Мадриде. ФОТО: SUSANA VERA/REUTERS

Рядом с пострадавшим зданием находится дом престарелых. СМИ отмечают, что из соседних объектов эвакуируют людей.

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