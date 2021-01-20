Фото и видео ⟩ В Мадриде прогремел мощный взрыв: погибли три человека

На улице Толедо в центре Мадрида прогремел мощный взрыв. В результате взрыва в жилом доме погибли три человека, и еще один считается пропавшим, пишет El Mundo со ссылкой на представителя мэрии столицы. Ранее сообщалось о двух жертвах взрыва.
Взрыв произошел при проверке бойлера. Погибли двое прохожих и один рабочий, который проверял бойлер. Второго рабочего продолжают искать.
Госпитализированы четверо пострадавших. Пострадали семь человек.
Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, разрушены несколько этажей одного из зданий — по данным СМИ, оно располагается рядом с домом престарелых. Его постояльцы не пострадали, идет эвакуация.
На месте работают экстренные службы, пожарные, медики и полиция.
Рядом с пострадавшим зданием находится дом престарелых. СМИ отмечают, что из соседних объектов эвакуируют людей.