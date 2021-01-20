Фото и видео ⟩ В Мадриде прогремел мощный взрыв: погибли три человека

На улице Толедо в центре Мадрида прогремел мощный взрыв. В результате взрыва в жилом доме погибли три человека, и еще один считается пропавшим, пишет El Mundo со ссылкой на представителя мэрии столицы. Ранее сообщалось о двух жертвах взрыва.