Промышленники предлагают ввести в Эстонии еще один министерский пост

«Мы хотели бы обратить ваше внимание на узкое место, которое препятствует развитию экономики Эстонии. Промышленность является крупнейшим экономическим сектором Эстонии и важным двигателем экономического роста, но в Эстонии до сих пор нет министра, чьей задачей было бы продвижение эстонской промышленности», - значится в открытом обращении, направленном профсоюзами председателю Партии реформ Кайе Калласу и заместителю председателя Центристской партии Майлис Репс.

По оценке союзов, управлению промышленностью Эстонии на национальном уровне уделена роль бедного родственника.

«Промышленная политика Эстонии слаба и находится в зачаточном состоянии и нуждается в помощи во всех важных областях, будь то финансовые инструменты, трудовые вопросы, налоговая политика, инвестиции в исследования и разработки или сотрудничество с исследовательскими учреждениями», - отметили промышленники.

«Такое случается, когда каждое государственное учреждение занимается только своим собственным планом развития и его координацией, и нет никого, кто бы видел более широкую картину: политическое видение Эстонии как умной и высокотехнологичной индустриальной страны», - заявили они.

По оценке промышленников, коронавирусная пандемия ясно показала, что промышленность является хребтом экономики Эстонии, благодаря которому вся экономика Эстонии остается стабильной: промышленность составляет три четверти эстонского экспорта и является крупнейшим работодателем в Эстонии.

«Если эстонское государство ценит промышленность и ценности, которые мы создаем в Эстонии, то мы ожидаем от нашего государства четких указаний в области промышленной политики. И не только - если Эстония хочет быть индустриальной страной, тогда промышленная политика должна быть основой для другой политики в Эстонии».

По мнению представителей отрасли, в сильной поддержке нуждается, например, политика в области образования , чтобы в Эстонии было достаточно молодых людей, которым нравятся реальные предметы и которые хотят создавать в промышленности решения, меняющие мир .