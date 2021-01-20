Промышленники предлагают ввести в Эстонии еще один министерский пост
По данным Эстонского союза электронной промышленности и Эстонского союза машиностроения, Эстонии нужен министр промышленности, пишет Postimees.
По данным Эстонского союза электронной промышленности и Эстонского союза машиностроения, Эстонии нужен министр промышленности, пишет Postimees.
«Мы хотели бы обратить ваше внимание на узкое место, которое препятствует развитию экономики Эстонии. Промышленность является крупнейшим экономическим сектором Эстонии и важным двигателем экономического роста, но в Эстонии до сих пор нет министра, чьей задачей было бы продвижение эстонской промышленности», - значится в открытом обращении, направленном профсоюзами председателю Партии реформ Кайе Калласу и заместителю председателя Центристской партии Майлис Репс.
По оценке союзов, управлению промышленностью Эстонии на национальном уровне уделена роль бедного родственника.
«Промышленная политика Эстонии слаба и находится в зачаточном состоянии и нуждается в помощи во всех важных областях, будь то финансовые инструменты, трудовые вопросы, налоговая политика, инвестиции в исследования и разработки или сотрудничество с исследовательскими учреждениями», - отметили промышленники.
«Такое случается, когда каждое государственное учреждение занимается только своим собственным планом развития и его координацией, и нет никого, кто бы видел более широкую картину: политическое видение Эстонии как умной и высокотехнологичной индустриальной страны», - заявили они.
По оценке промышленников, коронавирусная пандемия ясно показала, что промышленность является хребтом экономики Эстонии, благодаря которому вся экономика Эстонии остается стабильной: промышленность составляет три четверти эстонского экспорта и является крупнейшим работодателем в Эстонии.
«Если эстонское государство ценит промышленность и ценности, которые мы создаем в Эстонии, то мы ожидаем от нашего государства четких указаний в области промышленной политики. И не только - если Эстония хочет быть индустриальной страной, тогда промышленная политика должна быть основой для другой политики в Эстонии».
По мнению представителей отрасли, в сильной поддержке нуждается, например, политика в области образования , чтобы в Эстонии было достаточно молодых людей, которым нравятся реальные предметы и которые хотят создавать в промышленности решения, меняющие мир .
«В настоящее время нам не хватает около 30 000 инженеров, что уже становится серьезной проблемой для промышленных компаний», - выразили обеспокоенность союзы, добавив, что имидж электронного государства Эстонии важен, но добавление имиджа промышленного государства мирового уровня принесет пользу как секторам, так и всей стране.