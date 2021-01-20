Популярный портал объявлений предостерегает: идет массированная атака против жителей Эстонии

Схема выглядит так: человек загружает коммерческое объявление в среду продаж в Интернете, указывая свой номер телефона. Вскоре с ним через программу обмена сообщениями Viber или Whatsapp связываются мошенники, которые якобы хотят купить товар.

Далее мошенник предлагает жертве оплату через депозитный счет. Если продавец соглашается, мошенник отправляет жертве ссылку на поддельный веб-сайт среды продаж, который похож на настоящий веб-сайт, но имеет другой отображаемый адрес.

Затем мошенник просит жертву подтвердить свои данные, после чего жертва вводит данные своей банковской карты и трехзначный код с обратной стороны карты. В результате этой деятельности мошенник получает доступ к данным банковской карты жертвы и может совершать транзакции в интернете по своему усмотрению.

«Всегда перед вводом данных своей банковской карты или личных данных убедитесь, что страница верна. Мошеннические страницы могут выглядеть как совершенно обычные веб-сайты, но обычно в адресной строке есть ошибки или адресная строка имеет адрес, совершенно отличный от того, что написано на самой странице. На мошенничество также указывает, если требуют слишком много деталей или немедленных действияй», - подчеркнул портал Okidoki в своем заявлении, добавив, что если человек становится жертвой мошенничества, необходимо немедленно уведомить полицию.

Об этой схеме сегодня также предостерегла полиция. На странице отдела полиции Ида-Харью в Facebook было опубликовано, что до сих пор известные подобные случаи имели место только в среде Okidoki.