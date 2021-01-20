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В среду демократ Джо Байден примет присягу и станет 46-м президентом США. Вопреки установившейся традиции, его предшественник Дональд Трамп пропустит церемонию. Что еще будет происходить в этот исторический день.

В среду победивший на выборах демократ Джо Байден примет присягу и станет 46-м президентом США, это должно произойти в 12:00 по времени Вашингтона (20:00 мск, 17:00 по Гринвичу). При этом Камала Харрис станет первой женщиной на посту вице-президента США - и первым человеком афроамериканского и азиатского происхождения в этой должности.

Вопреки многовековой традиции, предшественник Байдена Дональд Трамп пропустит церемонию.

В преддверии инаугурации центр американской столицы напоминает осажденную крепость - с колючей проволокой, перекрытыми дорогами и контингентом в 25 тыс. силовиков на страже порядка. Особые меры предосторожности были приняты после штурма Капитолия сторонниками уходящего президента 6 января, в результате которого погибли пять человек.

карта - ограничения в вашингтоне BBC

Сам Трамп отправится во Флориду. Он уже вошел в историю как первый президент США, которому импичмент был вынесен дважды - но второе обвинение еще будет рассмотрено в Сенате, который может лишить его права снова участвовать в выборах.

Как пройдет этот день

Утром в среду Трамп покинул Белый дом и отправился на военную базу Эндрюс в Мерилэнде. Там его встретили артиллерийским салютом, и он последний раз выступил в должности президента. Трамп поблагодарил собравшихся на летном поле членов его семьи и сотрудников администрации, он также говорил о своих достижениях на посту президента. К собравшимся обратилась и первая леди Мелания Трамп.

Среди своих заслуг Трамп назвал и успехи в борьбе с коронавирусом, который он вновь назвал "китайским вирусом".

Больше 400 тыс. жителей США умерли в результате осложнений от Covid-19,и демократы считают, что уходящий президент в ответ за это - но Трамп видит ситуацию иначе.

"Мы совершили медицинское чудо, и это чудо называется вакциной", - сказал Трамп.

Трамп пожелал успеха новой администрации, хотя и не назвал Джо Байдена по имени. Он также не преминул противопоставить свои действия планам Байдена.

"Надеюсь, они не повысят ваши налоги, но если повысят - я вас предупреждал!", - сказал Трамп. Демократы обсуждают планы повысить подоходный налог для самых богатых американцев.

Мероприятие сопровождалось выступлением военного оркестра и салютом из 21 орудия.

"Мы полностью выложились, как принято говорить у спортсменов, целиком выложились, - подвел итоги уходящий президент. - На нашем пути было много препятствий, и мы преодолели эти препятствия".

Последнее выступление Трампа в должности президента на базе Эндрюс Reuters Последнее выступление Трампа в должности президента на базе Эндрюс

После этого Трамп вылетел в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде - это его последний полет на президентском самолете.

Вице-президент Майк Пенс в этой церемонии участвовать не будет. Он представляет уходящую администрацию на инаугурации Байдена. Издание Axios сообщает, что лидеры республиканцев в обеих палатах конгресса также пропустят прощание Трампа.

Около 10 утра по Вашингтону (18:00 в Москве) начинается прямая трансляция церемонии инаугурации. Она будет доступна на сайте инаугурационного комитета - а также его страницах в Youtube, "Фейсбуке", "Твиттере" и игровой платформе Twitch. Трансляцию также можно будет посмотреть на сайте Русской службы Би-би-си.

Первой перед зданием Капитолия клятву на верность Конституции даст Камала Харрис в присутствии судьи Верховного суда США Сони Сотомайор. Основная часть церемонии начнется в полдень (20:00 мск) с президентской присяги - к ней Байдена приведет председатель Верховного суда Джон Робертс.

Текст присяги остается без изменений с XIX века и состоит из одного предложения: "Я торжественно клянусь, что буду честно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и делать все, что в моих силах, чтобы поддерживать, охранять и защищать конституцию Соединенных Штатов".

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Ожидается, что Байден выступит с речью, в которой призовет нацию к единству после разделений последних лет. На церемонии также выступят Дженнифер Лопес и кантри-певец Гарт Брукс, а Леди Гага исполнит гимн США.

инаугурация Трампа и подготовка к церемонии нынешнего года BBC

На инаугурации будут присутствовать три предшественника Байдена с супругами: Барак и Мишель Обама, Джордж и Лора Буш, а также Билл и Хиллари Клинтон. Всего на сцене с ними будут сидеть около 200 человек - с соблюдением дистанции. Все участники заранее сдали тесты на коронавирус. В прошлом инаугурацию могли посетить до 200 тыс. человек, но сейчас в свободный доступ поступила лишь 1 тыс. билетов.

После вступления в должность Байден и Харрис проведут смотр войск, посетят Арлингтонское национальное кладбище и возложат венки к могиле неизвестного солдата. Их будут сопровождать их супруги - Джил Байден и Дуглас Эмхофф.

Репетиция инаугурации Pool/Getty Images

Затем президент и вице-президент направятся к Белому дому. В этом году вместо обычного инаугурационного парада на Пенсильвания-авеню пройдет виртуальная процессия, на которой выступит группа Earth Wind & Fire.

Наконец, в 20:30 (04:30 четверга по Москве) начнется полуторачасовой торжественный концерт. На нем речи произнесут Байден и Харрис, а затем выступят Джастин Тимберлейк, Деми Ловато, Джон Бон Джови, Джон Ледженд, Брюс Спрингстин, группа Foo Fighters и Лин-Мануэль Миранда.

Байден - второй в истории США президент католического вероисповедания (первым был Джон Кеннеди). До начала церемонии он посетил мессу в соборе апостола Матфея - кафедральным храме Римско-католической епархии Вашингтона.

Байден и Харрис Getty Images

Последнее обращение Трампа

Трамп, между тем, станет первым за полтора столетия президентом, который пропустит инаугурацию следующего главы государства. Последний раз так поступил Эндрю Джонсон в 1869 году.

В прощальном видео, опубликованном в четверг, Трамп призвал американцев молиться за новую администрацию, но не назвал Байдена по имени. Он также подчеркнул, что выполнил свои обещания и добился многого, а также стал первым за долгие годы президентом США, который не начал новых войн.

Часть сторонников Трампа, которые отказываются признать его поражение на выборах, планируют провести в "Фейсбуке" альтернативную инаугурацию своего кандидата. В ней собираются поучаствовать больше 68 тыс. пользователей, согласно странице события.

Кроме того, в преддверии церемонии 12 бойцов из расквартированных в столице подразделений Национальной гвардии США были отправлены по домам - двое из-за постов и комментариев в соцсетях, а еще десять - из-за преступного или сомнительного прошлого.