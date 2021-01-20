Налоговый департамент: 35 000 предпринимателей не могут подать декларацию

Как сообщила пресс-служба ведомства, инфотехнологический центр Министерства финансов занимается решением проблемы, и департамент сразу сообщит, когда доступ к странице возобновится.

Департамент попросил предпринимателей, у которых в среду истекает срок подачи деклараций по налогу с оборота или акцизной декларации, подать необходимые документы позднее, но налоги уплатить все же вовремя.