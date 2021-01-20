Крупнейший коронавирусный очаг Пярнумаа: заразились десятки человек

В доме призрения Пярну-Яагупи работает 28 человек, из них 11 заражены. В начале года в доме было 57 постояльцев, из которых 52 оказались носителями вируса. Двое подопечных в этом месяце умерли. И хотя быстрый тест дал положительный результат, в коронавирусной статистике это не отображено.

По словам руководителя западного регионального отделения Департамента здоровья Кадри Юхкам, положительный результат экспресс-теста должен быть подтвержден методом ПЦР, то есть тестом на коронавирус. В Пярну-Яагупи этого сделать не усели, потому что люди умерли раньше, и у них не диагностировали коронавирус. «Мы не можем сказать, они уже умирали, и это было совпадением», - сказала Юхкам. Шесть постояльцев находятся на лечении в Пярнуской больнице.

Департамент здоровья распорядился отделить людей с отрицательным результатом теста от носителей вируса, в надежде, что они смогут избежать болезни. «Мы разрешили бессимптомным сотрудникам, у которых был положительный результат теста, провести карантин, работая в доме призрения», - добавила Юхкам, отметив, что медсестра была найдена в учреждение через Кассу по безработице, также искали работников по уходу.

По словам мэра волостного старейшины Пыхья-Пярнумаа Яне Метса, основные трудности в доме призрения преодолены, и работа продолжается. «Мне сложно это комментировать, потому что это частная компания, частично больница по уходу, но мне не говорили ни о каких проблемах», - сказала она.

Директор дома призрения Пярну-Яагупи Мерике Лахесааре отказалась объяснять сложную ситуацию. «Нет, я отдыхаю дома, потому что работала пять дней подряд. До свидания!» - сказала она и бросила трубку.

Руководитель социального отдела волостной управы Пыхья-Пярнумаа Анне Кальюр получила информацию об очаге от Департамента социального страхования в четверг, когда ведомство передало информацию о том, что в доме призрения более высокий уровень заражения и проводятся экспресс-тесты. Сплошное тестирование прошло в начале этой недели.

«Насколько мне известно, различные ведомства предлагали им помощь, Департамент социального страхования и Касса по безработице их консультировали», - сказала Кальюр, добавив, что до сих пор у волости не просили помощи. «Мы сообщили, что можем помочь, например, транспортировкой рабочей силы и размещением заменяющих работников», - сказала она.