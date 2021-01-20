Полиция выяснила происхождение унесшего жизни трех человек метанола
Нет основания полагать, чтобы эта жидкость распространялась за пределами компании этих мужчин, заявили в Департаменте полиции и погранохраны.
Нет основания полагать, чтобы эта жидкость распространялась за пределами компании этих мужчин, заявили в Департаменте полиции и погранохраны.
В пятницу, 15 января, в многоквартирном доме на улице Харидузе в поселке Козе нашли трупы двух мужчин. 16 января в третьей квартире нашли еще одного погибшего. По предварительным результатам экспертизы, причиной смерти трех человек могло стать отравление метанолом.
Сегодня, 20 января, руководитель службы по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес сообщил, что ведется уголовное делопроизводство, чтобы выяснить череду событий, приведших к смерти людей, в том числе обстоятельства, почему мужчины употребили метанол.