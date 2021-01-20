Полиция выяснила происхождение унесшего жизни трех человек метанола

В пятницу, 15 января, в многоквартирном доме на улице Харидузе в поселке Козе нашли трупы двух мужчин. 16 января в третьей квартире нашли еще одного погибшего. По предварительным результатам экспертизы, причиной смерти трех человек могло стать отравление метанолом.