Ср, 20.01.2021
Как премьер-министр я не принимал никаких злонамеренных или заведомо неправильных решений. Юри Ратас
Юри Ратас
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Полиция выяснила происхождение унесшего жизни трех человек метанола
1
1 мин для прочтения

Полиция выяснила происхождение унесшего жизни трех человек метанола

Фото иллюстративное. ФОТО: Timo Arbeiter

Нет основания полагать, чтобы эта жидкость распространялась за пределами компании этих мужчин, заявили в Департаменте полиции и погранохраны. 

В пятницу, 15 января, в многоквартирном доме на улице Харидузе в поселке Козе нашли трупы двух мужчин. 16 января в третьей квартире нашли еще одного погибшего. По предварительным результатам экспертизы, причиной смерти трех человек могло стать отравление метанолом.

Сегодня, 20 января, руководитель службы по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес сообщил, что ведется уголовное делопроизводство, чтобы выяснить череду событий, приведших к смерти людей, в том числе обстоятельства, почему мужчины употребили метанол. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back