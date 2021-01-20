Керсти Кальюлайд прогулялась по вечерней Нарве с мэром города

Во вторник Керсти Кальюлайд встречалась с руководством Тапа, Раквере, волости Виру-Нигула, посетила несколько предприятий Ляэне-Вирумаа и познакомилась с ситуацией в Ракверской больнице.

В среду президент Эстонии встречалась с представителями местных самоуправлений Ида-Вирумаа, посетила Центр развития предпринимательства и Спасательный центр.

В Нарве Керсти Кальюлайд встретилась с руководством больницы. На улице перед историческим корпусом, который сейчас полностью отдан под COVID-отделения, с президентом поговорили руководитель больницы Алексей Евграфов, главврач Олев Силланд, руководитель отделения экстренной медицины Пилле Летюка и доктор Аго Кыргвеэ, который руководит группой медиков из Тарту, прибывших помогать Нарвской больнице.

“На сегодняшний день ситуация стала лучше, потому что довольно-таки много людей выписали, - рассказал после встречи с президентом Алексей Евграфов. - На данный момент 32 пациента находятся в ковидном отделении. Пятеро сегодня были отправлены домой.

Тяжелая ситуация была на выходных, количество больных достигло 43 человек. В принципе, до 45 человек мы можем размещать в двух ковидных отделениях. Конечно есть третье отделение, но сейчас его использовать невозможно, потому что банально не хватает персонала. Кровати есть, подведен кислород, но нет персонала, поэтому пока обходимся двумя отделениями и надеемся, что так и будет дальше”.

Медики говорили с президентом не только о коронавирусе. Пилле Летюка также подняла тему нехватки врачей и того, что после завершения обучения молодые медики не считают Нарву привлекательным местом для жизни и работы и выбирают другие города.

Тема привлечения молодых специалистов обсуждалась и на следующей встрече - в городской управе, где с президентом беседовали мэр Нарвы Катри Райк и председатель городского собрания Татьяна Стольфат.

Катри Райк сказала, что главными темами разговора с президентом был COVID-19 в учебных заведениях и развитие Нарвы.

“У нас сейчас в четырех школах есть COVID, и десять групп детских садиков в карантине, - описала ситуацию Катри Райк. - Дальше мы говорили про создание рабочих мест, про маслозаводы и про то, как все-таки использовать деньги “справедливого перехода”. Мы говорили о создании таких рабочих мест, которые бы делали людей счастливыми - это значит, таких, где зарплаты были бы побольше”.

Также президент и мэр обсудили строительство двух государственных гимназий в Нарве и качество преподавания эстонского языка.

“Как все-таки сделать систему так, чтобы остался компонент русского языка, но вопрос знания эстонского языка исчез. Чтобы его не называли серьезным вызовом. Сейчас мы видим, что молодежь остается без работы потому, что не владеет эстонским языком и имеет очень слабые цифровые навыки - они не могут справляться с компьютером”.