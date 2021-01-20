Россия подала заявку на регистрацию вакцины Sputnik V в ЕС

Представитель фонда рассказал, что заявка в Европейское агентство лекарств была подана во вторник. "Это значимый поворотный пункт", - добавил он.

Ожидается, что Европейское агентство лекарств документы поданной российским Фондом прямых инвестиций заявки начнет рассматривать в феврале.

Европейское агентство лекарств подтвердило, что встреча с разработчиками вакцин состоялась во вторник, чтобы обсудить план развития фонда и дальнейшее сотрудничество с агентством.

Однако Европейское агентство лекарств указало, что вакцина Sputnik V сейчас в ускоренном порядке не оценивается.

Россия в августе сообщила о регистрации первой в мире вакцины от Covid-19, чем завоевала критику международных экспертов, так как на тот момент она была испытана на совсем небольшом числе людей.

В дальнейшие месяцы, несмотря на то, что клинические исследования не были закончены, вакцинацию предложили медиками и учителем, некоторые должностные лица также сообщили, что получили прививку.

Разработчики вакцины утверждают, что вакцина эффективна более чем в 90% случаев, и на этой неделе в России началась массовая кампания по вакцинации.

Российский Фонд прямых инвестиций сообщил, что Sputnik V уже зарегистрирован в нескольких других странах, в том числе в Беларуси, Венесуэле, Боливии и Алжире.