Россия подала заявку на регистрацию вакцины Sputnik V в ЕС
Россия подала заявку на регистрацию вакцины против Covid-19 Sputnik V в Евросоюзе, сообщил в среду Фонд прямых инвестиций РФ, финансировавший разработку вакцины.
Россия подала заявку на регистрацию вакцины против Covid-19 Sputnik V в Евросоюзе, сообщил в среду Фонд прямых инвестиций РФ, финансировавший разработку вакцины.
Представитель фонда рассказал, что заявка в Европейское агентство лекарств была подана во вторник. "Это значимый поворотный пункт", - добавил он.
Ожидается, что Европейское агентство лекарств документы поданной российским Фондом прямых инвестиций заявки начнет рассматривать в феврале.
Европейское агентство лекарств подтвердило, что встреча с разработчиками вакцин состоялась во вторник, чтобы обсудить план развития фонда и дальнейшее сотрудничество с агентством.
Россия в августе сообщила о регистрации первой в мире вакцины от Covid-19, чем завоевала критику международных экспертов, так как на тот момент она была испытана на совсем небольшом числе людей.
В дальнейшие месяцы, несмотря на то, что клинические исследования не были закончены, вакцинацию предложили медиками и учителем, некоторые должностные лица также сообщили, что получили прививку.
Разработчики вакцины утверждают, что вакцина эффективна более чем в 90% случаев, и на этой неделе в России началась массовая кампания по вакцинации.
Российский Фонд прямых инвестиций сообщил, что Sputnik V уже зарегистрирован в нескольких других странах, в том числе в Беларуси, Венесуэле, Боливии и Алжире.
В Аргентине, где кампания по вакцинации началась в конце декабря, на этой неделе началась вакцинация второй дозой Sputnik V.