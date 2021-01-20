В Пярнуском уезде видят необходимость вводить ограничения, полиция штрафовать людей не будет

Стремительное распространение коронавируса охватило Пярнуский уезд. К 20 января, за сутки в Пярну и Пярнуском уезде выявлено 92 зараженных, 30 из них выявлены в доме престарелых Пярну-Яагупи. Вчера в Пярнуском уезде было выявлено 43 зараженных, из которых 23 также связаны с одним домом престарелых. Таким образом, причиной заболеваемости является очаг дома престарелых.

По словам председателя Кризисной комиссии Ляэнеского региона Хейки Соодла, быстрое распространение вируса было ожидаемым, поскольку в праздники Таллинн и Харьюмаа были под ограничениями, а в Пярну процветал внутренний туризм.

«По оценке Кризисной комиссии, введение дополнительных общественных ограничений в Пярнуском уезде не окажет прямого влияния. Люди не сидят на месте, и если правила не будут установлены по всей стране, люди поедут туда, где более слабые ограничения», - сказал Соодла. Самые большие проблемы с соблюдением требований о рассредоточении возникают в школах, и только в Пярнуском уезде, например, вирус проник в семь школ, три из которых предназначены для полного и четыре для частичного дистанционного обучения.

Кризисная комиссия решила, что не все школы будут вынуждены перейти на дистанционное обучение, но это будет происходить по мере необходимости. Однако в комиссии считают необходимым в ближайшие две недели ограничить образование по интересам как детей, так и взрослых. Департамент здоровья и Департамент полиции и погранохраны усилят надзор. Город Пярну привлекает свои правоохранительные единицы к надзору за ношением масок. Местные органы власти станут следить за тем, чтобы школы больше соблюдали требования дистанции, рассредоточения на переменках и не организовывали мероприятий.

Департамент полиции и погранохраны уточнил, что полиция не будет штрафовать нарушителей. Все сообщения передаются полицией в Департамент здоровья для дальнейшего рассмотрения.