Ср, 20.01.2021
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Хенн Пыллуаас
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  • В Пярнуском уезде видят необходимость вводить ограничения, полиция штрафовать людей не будет
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В Пярнуском уезде видят необходимость вводить ограничения, полиция штрафовать людей не будет
Исправлено 21:20

Фото иллюстративное. ФОТО: Madis Veltman (Scanpix)

Главы самоуправлений Пярнуского уезда и представители Департамента здоровья, Спасательного департамента и Департамента полиции и погранохраны собрались сегодня на внеочередное заседание кризисной комиссии, чтобы обсудить необходимость введения ограничений на местном уровне для предотвращения распространения вируса. Было решено, что необходимо ограничить деятельность по интересам как детей, так и взрослых, и что за исполнением правил и рекомендаций, установленных в связи с вирусом, будут более тщательно следить, пишет Pärnu Postimees.

Стремительное распространение коронавируса охватило Пярнуский уезд. К 20 января, за сутки в Пярну и Пярнуском уезде выявлено 92 зараженных, 30 из них выявлены в доме престарелых Пярну-Яагупи. Вчера в Пярнуском уезде было выявлено 43 зараженных, из которых 23 также связаны с одним домом престарелых. Таким образом, причиной заболеваемости является очаг дома престарелых.

По словам председателя Кризисной комиссии Ляэнеского региона Хейки Соодла, быстрое распространение вируса было ожидаемым, поскольку в праздники Таллинн и Харьюмаа были под ограничениями, а в Пярну процветал внутренний туризм.

«По оценке Кризисной комиссии, введение дополнительных общественных ограничений в Пярнуском уезде не окажет прямого влияния. Люди не сидят на месте, и если правила не будут установлены по всей стране, люди поедут туда, где более слабые ограничения», - сказал Соодла. Самые большие проблемы с соблюдением требований о рассредоточении возникают в школах, и только в Пярнуском уезде, например, вирус проник в семь школ, три из которых предназначены для полного и четыре для частичного дистанционного обучения.

Кризисная комиссия решила, что не все школы будут вынуждены перейти на дистанционное обучение, но это будет происходить по мере необходимости. Однако в комиссии считают необходимым в ближайшие две недели ограничить образование по интересам как детей, так и взрослых. Департамент здоровья и Департамент полиции и погранохраны усилят надзор. Город Пярну привлекает свои правоохранительные единицы к надзору за ношением масок. Местные органы власти станут следить за тем, чтобы школы больше соблюдали требования дистанции, рассредоточения на переменках и не организовывали мероприятий.

Департамент полиции и погранохраны уточнил, что полиция не будет штрафовать нарушителей. Все сообщения передаются полицией в Департамент здоровья для дальнейшего рассмотрения. 

Кризисная комиссия считает, что для достижения лучшего результата было бы эффективным ввести ограничения по всей Эстонии, что повлекло бы за собой экономическое влияние и государственные компенсации.

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