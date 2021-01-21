Коронавирус диктует, что место женщины — дома: Евросоюз не готов с этим мириться

Сегодня, 21 января, Европарламент рассмотрит три резолюции, в центре которых — гендерное неравенство и защита прав женщин. Обсудить предстоит многое, ведь к проблеме гендерного неравенства в условиях эпидемии следует подходить с разных сторон.

Удар по кошельку

Депутат Европарламента от Эстонии Марина Кальюранд, являющаяся замещающим членом Комиссии по правам женщин и гендерному равенству, отмечает, что вызванный коронавирусом кризис усилил материальное неравенство, сильнее всего повлияв на самые бедные и уязвимые группы общества, в том числе на женщин.

Объясняется это очень просто: женщины составляют костяк рабочей силы в секторах, которые больше всего потрепали ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом.

Марина Кальюранд. ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees Grupp/scanpix Baltics

«Число женщин превалирует в тех сферах, которые пострадали и продолжают страдать больше всего: речь идет о сферах туризма и обслуживания. Именно там произошло больше всего сокращений и урезаний зарплат. Женщины составляют большинство среди учителей, сиделок и медицинских работников, находящихся на передовой линии в нынешнем кризисе, они подвергают себя большей опасности и несут наибольшую ответственность, по сравнению с представителями других профессий», - сказала Марина Кальюранд.

Статистика подтверждает ее слова. Так, согласно проведенному по заказу Европарламента исследованию, в медицинском секторе Евросоюза занято 76% женщин: иными словами, из 49 миллионов медицинских работников они составляют 37 миллионов. По данным Европейского центра по предотвращению заболеваний и контролю за ними, во всем мире COVID-19 заразились 10-11% медицинских работников. Согласно данным Европейского института гендерного равноправия, 83% сиделок являются женщинами, а среди работников детских учреждений и помощников учителей женщин 93%.

По словам Марины Кальюранд, вдобавок к рабочим обязанностям, в период пандемии у женщин возникли дополнительные домашние обязанности, начиная от помощи детям с дистанционным обучением и заканчивая организацией семейной жизни во время введенных ограничений. 10

«Это не значит, что мужчины вообще не вносят вклад в домашние дела, но фактом является то, что объем работы по дому, выполняемой женщинами, превосходит объем домашних дел, выполняемых мужчинами. Согласно исследованию Европарламента, в части стран, таких как США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, количество времени, затрачиваемого женщинами на работу по дому, увеличилось с 35 часов в неделю до 65 часов, в то время как для мужчин время увеличилось с 25 часов до 50», - пояснила депутат Европарламента.

«Соответствующей эстонской статистики у меня нет, но полагаю, что она в значительной степени совпадает с приведенными выше данными. Положение женщин Эстонии усложнилось, так же как и большой разрыв в уровне зарплат, являющийся одним из наиболее значительных в Евросоюзе», - добавила она.

В связи с тем, что экономическое воздействие коронакризиса на женщин непропорционально, депутаты Европарламента хотят, чтобы в планах экономического восстановления государств-членов ЕС было учтено гендерное равенство.

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