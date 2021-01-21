Рейтинги: рост поддержки "Ээсти 200" приостановился

Согласно последним опросам, проведенным в период с 16 декабря по 18 января, за Партию реформ голоса готовы отдать 29,1% (+0,6%) избирателей. Расположившуюся на второй строчке рейтинга Центристскую партию поддерживает 21,5% опрошенных (-0,1%).
За "Ээсти 200" голоса готовы отдать 15,5 процента респондентов (-0,9%). Консервативную народную партию поддерживает 15,4% (+0,6%). За ней расположилась Социал-демократическая партия (7,9%), поддержка которой снизилась на 0,3%. "Отечество" поддерживает 6,3% респондентов (+0,2%). Зеленых поддерживает 2,2 процента опрошенных.
Совокупная поддержка ведущих коалиционные переговоры партий составляет 50,6%, а оппозицию поддерживает 29,6% опрошенных.
Всего было опрошено 4000 граждан Эстонской Республики, достигших избирательного возраста.
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