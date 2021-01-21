Рейтинги: рост поддержки "Ээсти 200" приостановился

Хотя с начала года рейтинги политических партий в Эстонии практически не менялись, в последние недели число сторонников "Ээсти 200" постоянно росло. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.