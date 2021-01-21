Чт, 21.01.2021
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Юрген Лиги
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Eurostat: страны Балтии в декабре были среди 13 стран ЕС с годовой дефляцией

Дефляция и инфляция. ФОТО: ranjith ravindran/ Shutterstock

Потребительские цены в Латвии в декабре этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 0,7%. Вместе с Эстонией и Литвой она вошла в число 13 стран ЕС, где была зарегистрирована годовая дефляция, свидетельствуют данные статистического бюро Eurostat.

Также годовая дефляция зарегистрирована в Греции (-2,4%), Словенияи (-1,2%), Ирландии (-1%), Эстонии (-0,9%), на Кипре (-0,8%), в Германии (-0,7%), Испании (-0,6%), Хорватии, Италии, Люксембурге и Португалии (-0,3% во всех странах), а также Литве (-0,1%), в то время как потребительские цены в Болгарии и Франции за год не изменились.

Годовая инфляция в декабре зарегистрирована на Мальте и в Финляндии (по 0,2%), в Бельгии и Дании (по 0,4%), Швеции (0,6%), Нидерландах (0,9%), Австрии (1%), Словакии (1,6%), Румынии (1,8%), Чехии (2,4%), Венгрии (2,8%) и Польше (3,4%).

Годовая инфляция в декабре как в ЕС, так в еврозоне в среднем составила 0,3%.

По сравнению с ноябрем в декабре этого года потребительские цены и в ЕС, и в еврозоне выросли на 0,3%.

В Латвии, Литве и Эстонии по сравнению с ноябрем потребительские цены сохранились неизменными. Самая высокая месячная дефляция была отмечена в Хорватии и на Кипре (в обеих странах -0,4%), а самая высокая инфляция - В Швеции (0,8%).

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