Eurostat: страны Балтии в декабре были среди 13 стран ЕС с годовой дефляцией

Также годовая дефляция зарегистрирована в Греции (-2,4%), Словенияи (-1,2%), Ирландии (-1%), Эстонии (-0,9%), на Кипре (-0,8%), в Германии (-0,7%), Испании (-0,6%), Хорватии, Италии, Люксембурге и Португалии (-0,3% во всех странах), а также Литве (-0,1%), в то время как потребительские цены в Болгарии и Франции за год не изменились.

Годовая инфляция в декабре зарегистрирована на Мальте и в Финляндии (по 0,2%), в Бельгии и Дании (по 0,4%), Швеции (0,6%), Нидерландах (0,9%), Австрии (1%), Словакии (1,6%), Румынии (1,8%), Чехии (2,4%), Венгрии (2,8%) и Польше (3,4%).

Годовая инфляция в декабре как в ЕС, так в еврозоне в среднем составила 0,3%.

По сравнению с ноябрем в декабре этого года потребительские цены и в ЕС, и в еврозоне выросли на 0,3%.