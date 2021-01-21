Чт, 21.01.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
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  • Укравший около 200 медных табличек с кладбища 76-летний пенсионер признал свою вину
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Укравший около 200 медных табличек с кладбища 76-летний пенсионер признал свою вину

Кладбище. ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

76-летний мужчина из Пайде, который украл около 200 медных и латунных табличек с могил на кладбище Реопалу, признался в совершении преступления, пишет Rus.ERR.

Все похищенные с крестов на надгробиях таблички удалось вернуть, но часть из них были повреждены.

По словам прокурора Мерике Лугна, мужчине грозит лишение свободы на срок от одного до пяти лет, а при вынесении приговора возраст преступника учитываться не будет.

Скорее всего, ему предъявят обвинение по статье 204 Пенитенциарного кодекса - "Повреждение или уничтожение памятника культуры", поскольку многие из украденных табличек имеют культурную и историческую ценность.

Сам подозреваемый, который ранее не наказывался в уголовном порядке, говорит, что просто хотел сдать похищенное на металлолом.

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