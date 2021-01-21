Малообеспеченным семьям Мустамяэ пожертвовано почти 100 килограммов детской одежды

«Торговый центр Mustamäe Keskus всегда старается найти возможность помочь жителям Мустамяэ. Нуждающихся нужно замечать, и я искренне рада, что это наше доброе дело поможет именно тем детям и семьям, которые вынуждены ежедневно испытывать экономические трудности», — прокомментировала пожертвование руководитель торгового центра Mustamäe Keskus Руть Андресен.

Старейшина района Лаури Лаатс выразил благодарность торговому центру Mustamäe Keskus: «Я благодарен за то, что активные руководители торгового центра Mustamäe Keskus вновь и вновь находят возможности, чтобы внести свой вклад в деятельность района. Подобные добрые дела крайне важны, а для тех, кто испытывает трудности, такая помощь значит необычайно много».

По словам руководителя отдела социального обеспечения Управы Мустамяэ Ли Рюйс, пожертвованная одежда будет передана именно в те семьи, в которых в данный момент она больше всего необходима. «Одежды действительно много, она самая разная и подходит детям разных возрастов. Особенно приятно, что это совершенно новая одежда, которая в таком количестве в качестве пожертвования до нас доходит нечасто. В скором времени районные специалисты по защите детей начнут связываться с семьями, чтобы сообщить им о приятном сюрпризе», — сказала Рюйс.