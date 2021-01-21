У 14 человек, получивших в Эстонии первую дозу вакцины, проявились симптомы Covid-19

Департамент здоровья подтвердил, что эти случаи нельзя считать проявлением неэффективности вакцины. По словам главного специалиста отдела надзора за инфекционными заболеваниями и эпидемиологической готовности департамента Ирины Филипповой, неудивительно, что у некоторых вакцинированных выявляется заражение коронавирусом в день вакцинации или в последующие дни, поскольку на образование антител как после болезни, так и после вакцинации, уходит около двух недель.
Неэффективность или отсутствие эффекта вакцины Pfizer и BioNTech проявляется в том, что человек заболевает (т. е. имеет симптомы) через семь дней после приема второй дозы.
Эффективность вакцины Comirnaty была доказана лишь в случае предотвращения симптоматического Covid-19 и составляет 95 процентов. Для вакцины это очень высокий показатель.