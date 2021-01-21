Чт, 21.01.2021
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Юрген Лиги
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У 14 человек, получивших в Эстонии первую дозу вакцины, проявились симптомы Covid-19

Флакон с вакциной Pfizer-BioNTech ФОТО: BBC News

В Эстонии к настоящему времени зарегистрированы 14 человек (0,07 процента всех получивших первую дозу вакцины), у которых после прививки проявились симптомы Covid-19 и/ или у которых ПЦР-тесты оказались положительными в период до 15 дня после введения первой дозы вакцины, пишет Postimees.

Департамент здоровья подтвердил, что эти случаи нельзя считать проявлением неэффективности вакцины. По словам главного специалиста отдела надзора за инфекционными заболеваниями и эпидемиологической готовности департамента Ирины Филипповой, неудивительно, что у некоторых вакцинированных выявляется заражение коронавирусом в день вакцинации или в последующие дни, поскольку на образование антител как после болезни, так и после вакцинации, уходит около двух недель.

Неэффективность или отсутствие эффекта вакцины Pfizer и BioNTech проявляется в том, что человек заболевает (т. е. имеет симптомы) через семь дней после приема второй дозы.

Эффективность вакцины Comirnaty была доказана лишь в случае предотвращения симптоматического Covid-19 и составляет 95 процентов. Для вакцины это очень высокий показатель.

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