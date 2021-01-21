Юрист: чистим крыши от снега – лента безопасности не спасет от ответственности

Владельцы недвижимости несут общее обязательство, чтобы обеспечить безопасность на своем участке недвижимости, чтобы третьи лица не пострадали во время движения по нему.

Это означает, что владелец собственности должен, среди прочего, следить за тем, чтобы дорога перед домом была свободна ото льда, и чтобы с карнизов не падали сосульки. По своему характеру общее обязательство за не причинение вреда является обязанностью действовать осторожно, и в соответствии с § 1050 (1) Обязательственно-правового закона можно предположить халатность лица, причинившего ущерб, то есть лицо, причинившее ущерб, не выполнило свое обязательство по не причинению вреда.

Для освобождения от ответственности собственник недвижимой вещи должен доказать, что он сделал всё, что в его силах, для предотвращения ущерба. По словам Пяйви Маргна, юриста адвокатского бюро LMP, ущерб, причиненный халатностью, может исчисляться тысячами евро, а прикрепленные к стене ленты безопасности или деревянные шесты не освобождают от ответственности. 1

«На практике было несколько случаев, когда снег или лед, падающий с крыши, травмировал пешеходов или повреждал автомобили. В то время как ущерб, нанесенный транспортным средствам, может быть ограничен несколькими тысячами евро, серьезные травмы, полученные человеком, могут привести к очень крупному иску: например, если человек теряет трудоспособность, ответственное лицо должно выплачивать среднюю потерю заработка по причине несчастного случая до конца жизни пострадавшего человека».

На улицах города мы нередко видим, что домовладельцы прислоняют к стенам домов деревянные шесты или ограждают стену дома лентой безопасности, но такая предупредительная мера не освобождает домовладельца от ответственности в случае несчастья.

«Владельцы квартир должны понимать, что разумнее и дешевле инвестировать в надлежащее обслуживание дома, чем потом выплачивать крупную компенсацию пострадавшим», - сказала Маргна. 1

Маргна добавляет: если крыши и карнизы не поддерживаются в надлежащем состоянии, страхование может оказаться бесполезным. «Если домовладелец допускает скопление снега и сосульки на крыше своего дома и надеется при этом, что в случае проблемы убытки покроет страховая компания, это напрасная надежда: ведь в случае преднамеренной халатности ущерб ляжет на домовладельца или товарищество», - добавила Margna.