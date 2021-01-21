Своевременно: как и когда лучше всего чистить крышу от снега?

Счищать снег с двухскатных крыш следует по наклону крыши сверху вниз, так как это позволит не допустить повреждений соединений кровельного материала. В случае пологих крыш снег нужно аккуратно сгребать. Удалять с крыши снег можно с помощью веществ для плавления снега или горячей воды, и его ни в коем случае нельзя соскабливать.

Критическим местом является область за трубой

Очень важным местом на крыше является сторона трубы со стороны фронтона. В результате нагрева трубы с этой стороны может скапливаться толстый слой заледеневшего снега, который при наступлении более теплой погоды способен серьезно повредить или и вовсе опрокинуть трубу. Наиболее реальной данная опасность является в случае старых кирпичных труб, так как модульные трубы, выступающие из поверхности крыши по меньшей мере на 1,5 м, должны быть армированными, что обеспечивает их дополнительную прочность. Тем не менее, позволять образовываться толстому слою снега за трубой не стоит, так как вызываемое растапливанием печи частое таяние и замерзание со временем только усложнит удаление снега.

Счищать с крыши следует и более крупный слой снега, скопившийся за снежным заслоном, перекидывая его через заслон. Однако, так как снежные заслоны обычно устанавливаются в местах, в которых под карнизом ходят люди или паркуются машины, необходимо следить за тем, чтобы во время удаления снега была исключена опасность для людей и имущества.

После того как снег будет скинут с крыши на землю, необходимо осмотреть и водосточные желоба, в которых нередко скапливаются большие кучи снега. Если снега в желобе скопилось очень много, его нужно обязательно удалить, так как иначе при таянии желоб может сместиться или и вовсе оторваться от карниза. Для чистки водосточных желобов можно использовать лестницу, а также щетку или пластиковую лопату.

Чистка от снега должна быть безопасной для всех

Если работа снегоуборщика на пологой крыше является более простой, то на двускатной крыше прежде всего нужно помнить о собственной безопасности и о безопасности других людей. На время работ область под карнизом нужно ограничить лентой, чтобы счищаемый с крыши снег не мог неожиданно посыпаться на людей и припаркованные машины.

Для обеспечения безопасности снегоуборщика на крыше должна быть установлена страховочная шина, или же, в случае использования страховочных крюков, они должны быть установлены достаточно часто, чтобы при передвижении по крыше страховочный трос можно было подтянуть до следующей крепежной точки таким образом, чтобы страховочное снаряжение человека постоянно было соединено с крышей.

В случае черепичной крыши страховочные крюки можно установить также и зимой, сняв соответствующую черепицу с обрешетки, установив страховочный крюк и установив черепицу обратно. Так как самые простые страховочные крюки стоят всего лишь 15-20 евро, экономить на безопасности не стоит, и лучше установить больше крюков, чем меньше.

Тем не менее, лучше всего выполнять такие установочные работы в теплое время, когда на крыше нет снега. Поэтому, если на крыше не установлены защитные устройства, лучше удалять снег с помощью подъемника. Однако при наличии защитных устройств каждый собственник дома способен самостоятельно справиться с чисткой крыши от снега, и вызывать для этого профессионалов может и не понадобиться.