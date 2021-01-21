Чт, 21.01.2021
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Майлис Репс
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Своевременно: как и когда лучше всего чистить крышу от снега?

Снег на крыше. Снимок иллюстративный. ФОТО: BMI Monier

Практически каждую зиму собственникам домов приходится задумываться о том, когда им нужно залезть на крышу и счистить с нее снег. Руководитель по продажам производителя кровельных изделий BMI Monier Эркки Теппер и руководитель BMI Icopal Eesti Кедри Ояла рассказывают о расчете нагрузки снега и о его безопасном удалении с крыши.

Сложность при определении необходимости очистить крышу от снега заключается в том, что какой-либо точной цифры относительного того, какая толщина слоя снега является опасной для крыши, не существует.

Во-первых, нагрузка снега на конструкции зависит от наклона и формы крыши. Например, если, согласно действующим в Эстонии строительным требованиям, крыша, в зависимости от области, должна быть способна выдерживать нагрузку 125-175 килограмм на квадратный метр, то в случае симметричных двухскатных крыш до 30° данные нормы умножаются на коэффициент 0,8. Чем острее двускатная крыша, тем меньше нагрузка снега вплоть до угла 60°, когда воздействие снега на крышу уже отсутствует.

Во-вторых, плотность и вес снега не являются постоянным показателем – он меняется в зависимости от температуры воздуха и времени, прошедшем после снегопада. Если вес свежего снега составляет всего лишь 100 кг на кубический метр, то через несколько часов и дней его вес уже может достигать 250–350 килограммов, а вес влажного снега и вовсе может составлять 400 кг/м3.

Снег толщиной 20-25 сантиметров необходимо счищать

Снег следует удалить с крыши в том случае, если толщина его слоя составляет 20–25 сантиметров. Рыхлый только что выпавший снег сам по себе не является проблемой, однако, как только наступит более влажная и способствующая таянию погода, вес такого слоя снега составит уже 125 кг на квадратный метр. Этот показатель уже приближается к расчетным предельным значениям несущей способности крыши, превышать которые точно не стоит.

Слою снега нельзя позволять приближаться к предельным нормам также и в связи с тем, что в большинстве случаев снег не распределяется по крыше равномерно, и на ней очень легко могут возникнуть области, в которых расчетная несущая способность конструкции уже превышена.

При этом дополнительную нагрузку вызывает и сам человек, залезший на крышу для чистки, так как он вместе с оснащением будет весить более 100 кг. Соответственно, везде, где он будет наступать, нагрузка на квадратный метр поверхности крыши возрастет на данный показатель.

В отношении практичности работы, необходимо учитывать то, что застоявшийся и мокрый снег в связи с его тяжестью будет еще более сложно удалить с крыши. Кроме того, при чередовании минусовых и плюсовых температур снег заледенеет, в результате чего счищать его будет еще тяжелее.

Самым важным рабочим средством является щетка

Лучшим средством для удаления снега является щетка на телескопической рукояти. Если с черепичной крыши удалять снег можно с помощью фанерной лопаты без упрочнения края или пластикового совка для снега, то в случае битумной крыши с такими инструментами следует быть осторожным, оставляя для защиты крыши 10-сантиметровый слой снега. Более легкий слой снега можно попробовать удалить с помощью воздуходувки для уборки снега, однако, например, если сильные ветры или метели не смогли сдуть снег с крыши, то это будет не по силам и воздуходувке.

Счищать снег с двухскатных крыш следует по наклону крыши сверху вниз, так как это позволит не допустить повреждений соединений кровельного материала. В случае пологих крыш снег нужно аккуратно сгребать. Удалять с крыши снег можно с помощью веществ для плавления снега или горячей воды, и его ни в коем случае нельзя соскабливать.

Критическим местом является область за трубой

Очень важным местом на крыше является сторона трубы со стороны фронтона. В результате нагрева трубы с этой стороны может скапливаться толстый слой заледеневшего снега, который при наступлении более теплой погоды способен серьезно повредить или и вовсе опрокинуть трубу. Наиболее реальной данная опасность является в случае старых кирпичных труб, так как модульные трубы, выступающие из поверхности крыши по меньшей мере на 1,5 м, должны быть армированными, что обеспечивает их дополнительную прочность. Тем не менее, позволять образовываться толстому слою снега за трубой не стоит, так как вызываемое растапливанием печи частое таяние и замерзание со временем только усложнит удаление снега.

Счищать с крыши следует и более крупный слой снега, скопившийся за снежным заслоном, перекидывая его через заслон. Однако, так как снежные заслоны обычно устанавливаются в местах, в которых под карнизом ходят люди или паркуются машины, необходимо следить за тем, чтобы во время удаления снега была исключена опасность для людей и имущества.

После того как снег будет скинут с крыши на землю, необходимо осмотреть и водосточные желоба, в которых нередко скапливаются большие кучи снега. Если снега в желобе скопилось очень много, его нужно обязательно удалить, так как иначе при таянии желоб может сместиться или и вовсе оторваться от карниза. Для чистки водосточных желобов можно использовать лестницу, а также щетку или пластиковую лопату.

Чистка от снега должна быть безопасной для всех

Если работа снегоуборщика на пологой крыше является более простой, то на двускатной крыше прежде всего нужно помнить о собственной безопасности и о безопасности других людей. На время работ область под карнизом нужно ограничить лентой, чтобы счищаемый с крыши снег не мог неожиданно посыпаться на людей и припаркованные машины.

Для обеспечения безопасности снегоуборщика на крыше должна быть установлена страховочная шина, или же, в случае использования страховочных крюков, они должны быть установлены достаточно часто, чтобы при передвижении по крыше страховочный трос можно было подтянуть до следующей крепежной точки таким образом, чтобы страховочное снаряжение человека постоянно было соединено с крышей.

В случае черепичной крыши страховочные крюки можно установить также и зимой, сняв соответствующую черепицу с обрешетки, установив страховочный крюк и установив черепицу обратно. Так как самые простые страховочные крюки стоят всего лишь 15-20 евро, экономить на безопасности не стоит, и лучше установить больше крюков, чем меньше.

Тем не менее, лучше всего выполнять такие установочные работы в теплое время, когда на крыше нет снега. Поэтому, если на крыше не установлены защитные устройства, лучше удалять снег с помощью подъемника. Однако при наличии защитных устройств каждый собственник дома способен самостоятельно справиться с чисткой крыши от снега, и вызывать для этого профессионалов может и не понадобиться.

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