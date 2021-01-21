Своевременно: как и когда лучше всего чистить крышу от снега?

Сложность при определении необходимости очистить крышу от снега заключается в том, что какой-либо точной цифры относительного того, какая толщина слоя снега является опасной для крыши, не существует.
Во-первых, нагрузка снега на конструкции зависит от наклона и формы крыши. Например, если, согласно действующим в Эстонии строительным требованиям, крыша, в зависимости от области, должна быть способна выдерживать нагрузку 125-175 килограмм на квадратный метр, то в случае симметричных двухскатных крыш до 30° данные нормы умножаются на коэффициент 0,8. Чем острее двускатная крыша, тем меньше нагрузка снега вплоть до угла 60°, когда воздействие снега на крышу уже отсутствует.
Во-вторых, плотность и вес снега не являются постоянным показателем – он меняется в зависимости от температуры воздуха и времени, прошедшем после снегопада. Если вес свежего снега составляет всего лишь 100 кг на кубический метр, то через несколько часов и дней его вес уже может достигать 250–350 килограммов, а вес влажного снега и вовсе может составлять 400 кг/м3.
Снег толщиной 20-25 сантиметров необходимо счищать
Снег следует удалить с крыши в том случае, если толщина его слоя составляет 20–25 сантиметров. Рыхлый только что выпавший снег сам по себе не является проблемой, однако, как только наступит более влажная и способствующая таянию погода, вес такого слоя снега составит уже 125 кг на квадратный метр. Этот показатель уже приближается к расчетным предельным значениям несущей способности крыши, превышать которые точно не стоит.
Слою снега нельзя позволять приближаться к предельным нормам также и в связи с тем, что в большинстве случаев снег не распределяется по крыше равномерно, и на ней очень легко могут возникнуть области, в которых расчетная несущая способность конструкции уже превышена.
При этом дополнительную нагрузку вызывает и сам человек, залезший на крышу для чистки, так как он вместе с оснащением будет весить более 100 кг. Соответственно, везде, где он будет наступать, нагрузка на квадратный метр поверхности крыши возрастет на данный показатель.
В отношении практичности работы, необходимо учитывать то, что застоявшийся и мокрый снег в связи с его тяжестью будет еще более сложно удалить с крыши. Кроме того, при чередовании минусовых и плюсовых температур снег заледенеет, в результате чего счищать его будет еще тяжелее.
Самым важным рабочим средством является щетка
Лучшим средством для удаления снега является щетка на телескопической рукояти. Если с черепичной крыши удалять снег можно с помощью фанерной лопаты без упрочнения края или пластикового совка для снега, то в случае битумной крыши с такими инструментами следует быть осторожным, оставляя для защиты крыши 10-сантиметровый слой снега. Более легкий слой снега можно попробовать удалить с помощью воздуходувки для уборки снега, однако, например, если сильные ветры или метели не смогли сдуть снег с крыши, то это будет не по силам и воздуходувке.