В Эстонии выявлено 669 новых случаев заражения коронавирусом

Согласно данным Регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 293 человек. В Харьюмаа 241 новый случай приходится на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 117, в Тартумаа — 62, в Пярнумаа — 49, в Валгамаа — 28, в Вырумаа — 20, в Рапламаа — 15, в Ярвамаа — 14, в Вильянди- и Йыгевамаа — 13, в Ляэне-Вирумаа — десять, в Пыльвамаа — девять, в Ляэнемаа — шесть, на Сааремаа — четыре, на Хийумаа — один новый случай. Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 561,64 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 11,5% от общего количества сделанных тестов.

За сутки было открыто 37 новых историй болезни, в стационарном лечении нуждается 401 пациент. Скончались пять человек.

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С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии от COVID-19 вакцинировано 21 985 человек

От COVID-19 было вакцинировано 21 985 человек. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee/ru.

Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.

В приоритетном порядке возможности для вакцинации предлагаются медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.

Скачайте приложение HOIA

Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 257 598 раза. Через приложение было сообщено о заболевании 2709 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 333.

На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.

Интенсивность заражения в Эстонии очень высока

Чтобы наша медицинская система выдержала, и мы не подвергали опасности жизнь и здоровье других людей, нам необходимо придерживаться всех мер, которые были приняты для защиты нашего здоровья. Давайте избегать контактов, соблюдать дистанцию и носить маски! Сведите свои контакты с другими людьми к минимуму и проводите как можно больше времени дома, чтобы снизить риск заразиться самому и передать инфекцию кому-то из своих домочадцев.

С нового года возмещение по больничному выплачивается начиная со второго дня болезни. Право на возмещение по больничному также имеют люди, близко контактировавшие с больными COVID-19, за дни пребывания в самоизоляции. Собственная ответственность работника распространяется на первый день болезни, возмещение со второго по пятый день выплачивает работодатель, а Больничная касса компенсирует пребывание на больничном начиная с шестого дня. Подробную информацию можно найти на сайте Больничной кассы.

Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.