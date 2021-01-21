Чт, 21.01.2021
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Юри Ратас
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  • При пожаре в жилом доме пострадали три человека
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При пожаре в жилом доме пострадали три человека

Фото иллюстративное. ФОТО: Kristo Niglas

В ночь на четверг в Локса загорелся жилой дом. Пострадали три человека, находившихся в здании. 

В 1:54 спасатели получили сообщение, что в Локса на улице Мянни горит двухэтажный деревянный дом. Трое находившихся в доме человек уже выбрались из здания к приезду спасателей, однако состояние их здоровья нуждалось в проверке медиками скорой помощи.

По данным Пыхьяского спасательного центра, пожар локализовали около 4:47. Причина пожара устанавливается.

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