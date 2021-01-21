При пожаре в жилом доме пострадали три человека

В 1:54 спасатели получили сообщение, что в Локса на улице Мянни горит двухэтажный деревянный дом. Трое находившихся в доме человек уже выбрались из здания к приезду спасателей, однако состояние их здоровья нуждалось в проверке медиками скорой помощи.