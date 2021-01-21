При пожаре в жилом доме пострадали трое человек
В ночь на четверг в Локса загорелся жилой дом. Пострадали трое человек, находившихся внутри.
В ночь на четверг в Локса загорелся жилой дом. Пострадали трое человек, находившихся внутри.
Спасатели получили сообщение в 1:54, что в Локса на улице Мянни горит двухэтажный деревянный дом. Трое находившихся в доме человек уже выбрались из здания к приезду спасателей, однако их состояние здоровья нуждалось в проверке медиками скорой помощи.
По данным Пыхьяского спасательного центра, пожар локализовали около 4:47. Причина пожара устанавливается.