Чт, 21.01.2021
Думаю, этот шаг был несколько поспешным, так как подозрения предъявили не Юри Ратасу. Хенн Пыллуаас
Хенн Пыллуаас
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  • При пожаре в жилом доме пострадали трое человек
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При пожаре в жилом доме пострадали трое человек

Фото иллюстративное. ФОТО: Kristo Niglas

В ночь на четверг в Локса загорелся жилой дом. Пострадали трое человек, находившихся внутри. 

Спасатели получили сообщение в 1:54, что в Локса на улице Мянни горит двухэтажный деревянный дом. Трое находившихся в доме человек уже выбрались из здания к приезду спасателей, однако их состояние здоровья нуждалось в проверке медиками скорой помощи.

По данным Пыхьяского спасательного центра, пожар локализовали около 4:47. Причина пожара устанавливается.

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