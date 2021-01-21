В Петербурге полиция задержала 13 депутатов. Как так получилось?

Что случилось

Вечером 20 января полиция задержала 13 депутатов муниципального образования Смольнинское. Это произошло в помещении местной администрации, в котором помимо прочего находится детский досуговый центр «Зеленый слон».

Один из задержанных депутатов Павел Безумов сказал «МБХ медиа», что им пришлось воспользоваться этим помещением, потому что иначе в здание администрации было не попасть.

«Полиция приехала из-за того, что мы зашли в муниципалитет через досуговый центр МБУ "Зеленый слон". Мы там оказались, так как нас не пустили через официальный вход в здании муниципалитета на заседание. Нас туда уже третий раз не пускают», - рассказал Безумов.

Задерживаю всех депутатов МО Смольнинское pic.twitter.com/3HF0k4u7Zi — Диана Серая (@serayadiana) January 20, 2021

Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах поделился похожей версией.

«Они собрались провести собрание в своем помещении, но двери были закрыты. Тогда они направились в соседнее помещение, где учреждение для детей. Руководство не хотело пускать посторонних, ссылаясь, в том числе на антиковидные нормы - депутатов было много для маленького помещения. В результате переговоров женщина вызвала полицию для разбирательства», - рассказал собеседник агентства.

Задержанных доставили в отделение полиции, где на них составили протоколы о нарушении коронавирусных ограничений. В отделении при этом ввели план «Крепость», утверждал в разговоре с «Фонтанкой» депутат городского заксобрания Борис Вишневский.

Ещё больше бреда! В отделе полиции с депутатами ввели план «Крепость»! — Михайлов Денис (@demikhailov) January 20, 2021

По его словам, туда прибыли сотрудники Росгвардии и дополнительные силы полиции на пяти микроавтобусах. Они встали у входа в отделение.

План «Крепость» предусматривает сбор личного состава для противодействия захвату здания и блокировку входов и выходов в здание.

Провести заседание муниципального совета в этот день так и не удалось.

Чем примечательно Смольнинское?

Муниципальный совет, в котором большинство составляют представители оппозиции, находится в конфликте с администрацией муниципалитета, напомнил «Интерфаксу» депутат Вишневский.

Больше года там идет борьба за власть, отмечает издание «Бумага». Все это время в муниципалитете не могут избрать главу, бюджет не подписан, а оппозиционеры обвиняют друг друга в сговоре с «Единой Россией».

«Администрация издала распоряжение с указанием того, где и в какое время могут собираться муниципальные депутаты. На мой взгляд, это абсолютно незаконно, и я обратился к прокурору города с просьбой разобраться в ситуации. Выборы нового главы администрации тоже постоянно срываются», - объяснил Вишневский.

В 2019 году в совет депутатов муниципального образования Смольнинское были избраны представители партии «Яблоко» и активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания», а также самовыдвиженцы, поддержанные «Единой Россией». С тех пор совет не смог избрать себе главу, его обязанности исполняет руководитель предыдущего созыва Григорий Ранков.