Переговорщики споткнулись на темах гражданства

Вчера Партия реформ и Центристская партия не смогли достичь единогласия и по темам гражданства и в итоге договорились, что никаких изменений в политике гражданства не будет. А с Законом об иностранцах заниматься не станут. Вызвавшей в последние месяцы большую полемику тема понятия брака решено не касаться, пишет Postimees.
В седьмой день коалиционных переговоров Партия реформ и Центристская партия обсуждали региональную политику, жизнь на селе, сельское хозяйство и темы народонаселения.
Тему денег оставили на будущее
Больше всего проблем в поиске взаимопонимании у двух партий возникло в политике гражданства. В итоге было решено, что ничего менять не будут. По словам председателя Партии реформ Каи Каллас, все согласились, что важно, чтобы количество граждан Эстонии прирастало. Но в том, как этого достичь, единодушия нет. Руководитель переговоров от Центристской партии Майлис Репс сказала, что достигли лишь ясности в том, какие предубеждение имеются в коалиции, если тема в будущем вновь будет поднята.
В вопросе сезонных иностранных работников, который в прошлом году стал головной болью селян, большой смены курса в будущем не будет. Кая Каллас сказала, что привлечение дополнительной рабочей силы зависит от местного рынка труда: «Договоренности, связанные с привлечением дополнительной рабочей силы, зависят от ситуации на рынке рабочей силы в данной сфере деятельности».
Каллас добавила, что нужно быть готовыми стать гибче в привлечении иностранной рабочей силы, но не уточнила, пустят в этом году на эстонские поля больше украинцев или нет: «Если в этой сфере деятельности имеется безработица, то логично, что предприниматели найдут работников в Эстонии, поскольку люди с такой квалификацией имеются, и если имеется нехватка рабочей силы, то ограничивать работу и нахождение в Эстонии иностранцев в будущем не будут.
Обсуждение финансов, связанных с региональным развитием, отложили на будущее. Новая коалиция, конечно, обещает бороться за равные дотации для эстонских селян в Европе. В региональной политике конкретно договорились лишь о том, что на окраинах постараются ускорить подключение интернета и создадут лучшие условия для получения кредитов.
«Нужно направить шаги в ту сторону, чтобы во всех регионах была возможно работать и управлять предприятиями и предлагать работу людям, а также, чтобы там было быстрый интернет, что сегодня необходимо для выполнения всех работ», - сказала Каллас.
Кроме того, темой стало вызвавшее в последние месяцы ожесточенную борьбу определение брака. По словам Каи Каллас, по этой теме пытаются добиться установления рабочего мира, а также найти общепартийный консенсус, чтобы разные модели брака имели равную защиту. Менять понятие брака не будут.
На финишную прямую выйдут на следующей неделе
Сейчас коалиционные переговоры придерживаются графика, но, по словам Каллас, это получается только потому, что самые сложные и требующие большего обсуждения темы отложены на будущее. Пока нет уверенности в том, что установленный самим себе крайний срок создания коалиции будет выполнен.
«Очень многие вещи, в случае которых у нас возникает скорее большее обсуждение, как мы сказали, мы пока отложили. Но это значит, что в какой-то момент мы к ним придем, и нам придется все это обсудить, что опять потребует времени», - объяснила Каллас. Одной из конфликтных тем будущего являются, например, деньги. По словам Майлис Репс, до распределения министерских портфелей могут дойти где-то на выходных, когда все темы будут обсуждены: «По правилам Конституции, в течение следующей недели должно пройти голосование по персоне Каи Каллас». Это и обозначает предел, когда должны закончиться переговоры.
Нужно подумать об окраинах
Старейшина волости Тарту Ярно Лаур (СДПЭ)
В ближайшее время одним из важных факторов является начало нового финансового периода Евросоюза и, я считаю, что было бы важно сделать все таким образом, чтобы это не обостряло региональные различия, а выравнивало регионы. То есть, в действительности нужно дать явное предпочтение менее развитым или находящихся в неблагополучных обстоятельствах самоуправлениям как в плане денег, так и в плане мер.
Во-вторых, было бы важно, чтобы эти меры как можно быстрее были инициированы, чтобы нам не помешал многолетний начальный период, когда бюджет Евросоюза имеется, но принять меры в использование еще нельзя, то есть правительство должно действовать оперативно.
Одним из пробных камней новой коалиции в региональной политике может стать соблазн использовать весь комплект средств региональной политики в Таллинне и Харьюмаа, где у обеих партий имеются сильные позиции. До сих пор это, к сожалению, так и было, и это в свою очередь увеличивает раскол еще больше, что является самой большой проблемой.
Находясь в равном положении, при тех же ставках самофинансирования и мерах, естественно, приоритетом должны быть те самоуправления, которые быстрее развиваются и более богатые. Для волости Тарту проблемы в этом нет, поскольку волость Тарту тоже входит в этот круг, но если смотреть на картину шире, важно, чтобы услуги развивались и сохранялись и в тех местах, где дела идут не так хорошо.
Такой должна быть идея региональной политики, если мы хотим сравнять развитие самоуправлений. Сейчас имеется такая проблема, что окраинные волости просто находятся в ситуации, при которой они получают не слишком большую пользу от региональной политики Европейского союза.
Новая коалиция должна обеспечить пищевую безопасность
Роомет Сырмус, председатель правления Эстонского сельскохозяйственно-торговой палаты
Коронакризис показал слабость региональных каналов поставок, поэтому самое главное обеспечить пищевую безопасность Эстонии. Сельхоз земля и лес являются важным стратегическим ресурсом для Эстонии, использование которого дает возможность для производства пищи, развития биоэкономики, роста экономики и создания благоприятных условий для экспорта, а также сохранения рабочих мест в сельских регионах.
Нам нужны хорошие рамочные условия, чтобы лучше использовать потенциал биоэкономики Эстонии, в числе прочего, при целевом использовании средств ЕС и государственном софинансировании в достаточном объеме. В биоэкономике кроются решения и для достижения целей зеленого договора Европы.
Мы конкурируем с производителями других стран, поэтому важна и внутригосударственная поддержка сельского хозяйства по крайней мере суммой переходной дотации в сравнимо ценном объеме. По крайней мере на нынешнем уровне нужно сохранить акцизные льготы на использование дизельного топлива и другие энергоносители в сельском хозяйстве. В контексте Covid-19 мы ждем выплаты кризисных дотаций хотя бы в равном с соседними странами объеме. Повышение налога на землю не должно мешать конкурентоспособности местных продуктов питания.
Новой коалиции нужно придать большее значение ценности местного сырья, чтобы мы могли экспортировать продукты питания с высокой дополнительной ценностью.
Временное разрешение задействовать иностранную рабочую силу на сезонных работах должно работать на нынешних условиях. Несмотря на ситуацию пандемии нужно в будущем сезоне найти разумные решения для допуска необходимой иностранной рабочей силы в страну.
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