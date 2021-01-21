Переговорщики споткнулись на темах гражданства

Ярно Лаур. ФОТО: Margus Ansu

Нужно подумать об окраинах

Старейшина волости Тарту Ярно Лаур (СДПЭ)

В ближайшее время одним из важных факторов является начало нового финансового периода Евросоюза и, я считаю, что было бы важно сделать все таким образом, чтобы это не обостряло региональные различия, а выравнивало регионы. То есть, в действительности нужно дать явное предпочтение менее развитым или находящихся в неблагополучных обстоятельствах самоуправлениям как в плане денег, так и в плане мер.

Во-вторых, было бы важно, чтобы эти меры как можно быстрее были инициированы, чтобы нам не помешал многолетний начальный период, когда бюджет Евросоюза имеется, но принять меры в использование еще нельзя, то есть правительство должно действовать оперативно.

Одним из пробных камней новой коалиции в региональной политике может стать соблазн использовать весь комплект средств региональной политики в Таллинне и Харьюмаа, где у обеих партий имеются сильные позиции. До сих пор это, к сожалению, так и было, и это в свою очередь увеличивает раскол еще больше, что является самой большой проблемой.

Находясь в равном положении, при тех же ставках самофинансирования и мерах, естественно, приоритетом должны быть те самоуправления, которые быстрее развиваются и более богатые. Для волости Тарту проблемы в этом нет, поскольку волость Тарту тоже входит в этот круг, но если смотреть на картину шире, важно, чтобы услуги развивались и сохранялись и в тех местах, где дела идут не так хорошо.

Такой должна быть идея региональной политики, если мы хотим сравнять развитие самоуправлений. Сейчас имеется такая проблема, что окраинные волости просто находятся в ситуации, при которой они получают не слишком большую пользу от региональной политики Европейского союза.