Переговорщики споткнулись на вопросах гражданства

Вчера Партия реформ и Центристская партия не смогли достичь единогласия в вопросах гражданства и в итоге договорились, что никаких изменений в политике гражданства не будет, в том числе и в Законе об иностранцах. Вызвавшего в последние месяцы серьезную полемику вопроса о понятии брака было решено не касаться, пишет Postimees.
В седьмой день коалиционных переговоров Партия реформ и Центристская партия обсуждали региональную политику, сельскую жизнь, сельское хозяйство и вопросы народонаселения.
Вопрос денег отложили на будущее
Больше всего проблем в поиске взаимопонимания у двух партий возникло пр обсуждении политики гражданства. В итоге было решено, что ничего менять не будут. По словам председателя Партии реформ Каи Каллас, все согласились, что важно, чтобы число граждан Эстонии прирастало, но в том, как этого достичь, единодушия нет. Руководящая переговорами от Центристской партии Майлис Репс сказала, что достигли лишь ясности в том, с какими предубеждениями в коалиции придется столкнуться, если вопрос вновь будет поднят.
В вопросе сезонных иностранных работников, который в прошлом году стал головной болью фермеров, радикальной смены курса в будущем не планируется. Кая Каллас сказала, что привлечение дополнительной рабочей силы зависит от местного рынка труда: «Договоренности, связанные с привлечением дополнительной рабочей силы, зависят от ситуации на рынке рабочей силы в данной сфере деятельности».
Каллас добавила, что нужно быть готовыми стать гибче в привлечении иностранной рабочей силы, но не уточнила, пустят в этом году на эстонские поля больше украинцев или нет: «Если в этой сфере деятельности имеется безработица, то логично, что предприниматели найдут работников в Эстонии, поскольку люди с такой квалификацией имеются. И если наблюдается нехватка рабочей силы, то ограничивать работу и нахождение в Эстонии иностранцев в будущем не планируется.
Обсуждение финансов, связанных с региональным развитием, отложили на будущее. Новая коалиция, конечно, обещает бороться за равные дотации в Европе для эстонских фермеров. В региональной политике конкретно договорились лишь о том, что на окраинах постараются ускорить подключение интернета и создадут лучшие условия для получения кредитов.
«Нужно приложить усилия, чтобы во всех регионах было можно работать, управлять предприятиями и предлагать работу людям, а также, чтобы там было быстрый интернет, что сегодня необходимо для выполнения практически всех работ», - сказала Каллас.
Кроме того, обсуждали вызвавшее в последние месяцы ожесточенное противостояние по поводу определения брака. По словам Каи Каллас, в этом вопросе пытаются добиться установления рабочего мира и найти общепартийный консенсус, чтобы разные модели брака имели равную защиту. Менять понятие брака не будут.
На финишную прямую выйдут на следующей неделе
Сейчас коалиционные переговоры соответствуют графику, но, по словам Каллас, это получается только потому, что самые сложные и требующие более серьезного обсуждения вопросы отложены на будущее. Пока нет уверенности в том, что установленный самим себе крайний срок создания коалиции будет соблюден.
«Очень многие вещи, в случае которых у нас возникает более серьезное обсуждение, как мы сказали, мы пока отложили. Но это значит, что в какой-то момент мы к ним вернемся, и нам придется все это обсудить, что опять потребует времени», - объяснила Каллас. Одной из конфликтных тем будущего являются, например, средства. По словам Майлис Репс, до распределения министерских портфелей могут дойти где-то на выходных, когда все вопросы будут обсуждены: «По правилам Конституции, в течение следующей недели должно пройти голосование по кандидатуре Каи Каллас». Это обозначает и крайний срок, к которому должны закончиться переговоры.
Нужно подумать об окраинах
Старейшина волости Тарту Ярно Лаур (СДПЭ)
В ближайшее время одним из важных факторов является начало нового финансового периода Евросоюза и, я считаю, что было бы важно сделать все таким образом, чтобы это не обостряло региональные различия, а выравнивало регионы. То есть, в действительности нужно отдать явное предпочтение менее развитым или находящимся в неблагополучных условиях самоуправлениям - как в плане средств, так и в плане мер.
Во-вторых, было бы важно, чтобы эти меры как можно быстрее были инициированы, чтобы нам не помешал многолетний начальный период, когда бюджет Евросоюза уже есть, но принять меры к его реализации еще нельзя, то есть правительство должно действовать оперативно.
Одним из пробных камней новой коалиции в региональной политике может стать соблазн использовать весь комплект средств региональной политики в Таллинне и Харьюмаа, где у обеих партий имеются сильные позиции. До сих пор это, к сожалению, так и было, и это в свою очередь увеличивает раскол еще больше, что является самой большой проблемой.
Находясь в равном положении, при тех же ставках самофинансирования и мерах, естественно, приоритетом должны быть те самоуправления, которые быстрее развиваются и более богаты. Для волости Тарту проблемы в этом нет, поскольку волость Тарту тоже входит в этот круг, но если смотреть на картину шире, важно, чтобы услуги развивались и сохранялись и в тех местах, где дела идут не так хорошо.
Такой должна быть идея региональной политики, если мы хотим сравнять развитие самоуправлений. Сейчас имеется такая проблема, что окраинные волости просто находятся в ситуации, при которой они получают не слишком большую пользу от региональной политики Европейского союза.
Новая коалиция должна обеспечить пищевую безопасность
Роомет Сырмус, председатель правления Эстонского сельскохозяйственно-торговой палаты
Коронакризис показал слабость региональных каналов поставок, поэтому самое главное - обеспечить пищевую безопасность Эстонии. Земля сельскохозяйственного назначения и лес являются важным стратегическим ресурсом для Эстонии, использование которого дает возможность для производства продуктов питания, развития биоэкономики, роста экономики и создания благоприятных условий для экспорта, а также сохранения рабочих мест в сельских регионах.
Нам нужны хорошие рамочные условия, чтобы лучше использовать потенциал биоэкономики Эстонии, в числе прочего, при целевом использовании средств ЕС и государственном софинансировании в достаточном объеме. В биоэкономике кроются решения и для достижения целей зеленого договора Европы.
Мы конкурируем с производителями других стран, поэтому важна и внутригосударственная поддержка сельского хозяйства по крайней мере суммой переходной дотации в сравнимо ценном объеме. По крайней мере на нынешнем уровне нужно сохранить акцизные льготы на использование дизельного топлива и другие энергоносители в сельском хозяйстве. В контексте Covid-19 мы ждем выплаты кризисных дотаций хотя бы в равном с соседними странами объеме. Повышение налога на землю не должно мешать конкурентоспособности местных продуктов питания.
Новой коалиции нужно придать большее значение ценности местного сырья, чтобы мы могли экспортировать продукты питания с высокой дополнительной ценностью.
Временное разрешение задействовать иностранную рабочую силу на сезонных работах должно работать на нынешних условиях. Несмотря на ситуацию пандемии нужно в будущем сезоне найти разумные решения для допуска необходимой иностранной рабочей силы в страну.
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