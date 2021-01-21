Чт, 21.01.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
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  • Эстония
  • Спор между Хубертом Хирвом и Андресом Анвельтом может завершиться компромиссом
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Спор между Хубертом Хирвом и Андресом Анвельтом может завершиться компромиссом

Андрес Анвельт. ФОТО: Madis Sinivee

Харьюский уездный суд планировал в четверг рассмотреть иск обвиняемого в руководстве преступной группировкой бизнесмена Хуберта Хирва против бывшего полицейского, бывшего министра юстиции и внутренних дел, экс-депутата Рийгикогу Андреса Анвельта, но этим утром стороны обратились к суду с предложением о компромиссе.

Компромисс между сторонами должен утвердить суд.

Хирв недоволен, что Андрес Анвельт в передаче Nädala tegija, которая 25 января 2019 года вышла в эфир радио Kuku, выступил с ложными утверждениями о нем.

В своем иске он отмечает, что слова Анвельта о том, что Хирв с помощью бывшего в то время гендиректором Департамента полиции и погранохраны (PPA) Роберта Андропова организовал отстранение Анвельта с должности директора Центральной криминальной полиции, а также украл из уголовного дела фотографию Антона Гери и схему, касавшуюся лидеров преступного мира Эстонии, не соответствуют истине.

Эти утверждения Анвельта были опубликованы 25 января 2019 года в статье на портале www.err.ee.

6 февраля того же года газета Eesti Ekspress опубликовала на бумаге и в онлайн-издании статью, также содержавшую утверждения Анвельта.

Хирв считает, что Анвельт этими высказываниями задел его честь и достоинство, в иске он требовал прекратить причинившую ему ущерб деятельность и компенсировать нематериальный ущерб.

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