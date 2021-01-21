Спор между Хубертом Хирвом и Андресом Анвельтом может завершиться компромиссом

Компромисс между сторонами должен утвердить суд.

Хирв недоволен, что Андрес Анвельт в передаче Nädala tegija, которая 25 января 2019 года вышла в эфир радио Kuku, выступил с ложными утверждениями о нем.

В своем иске он отмечает, что слова Анвельта о том, что Хирв с помощью бывшего в то время гендиректором Департамента полиции и погранохраны (PPA) Роберта Андропова организовал отстранение Анвельта с должности директора Центральной криминальной полиции, а также украл из уголовного дела фотографию Антона Гери и схему, касавшуюся лидеров преступного мира Эстонии, не соответствуют истине.

Эти утверждения Анвельта были опубликованы 25 января 2019 года в статье на портале www.err.ee.

6 февраля того же года газета Eesti Ekspress опубликовала на бумаге и в онлайн-издании статью, также содержавшую утверждения Анвельта.