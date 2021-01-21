Перлинг: при формировании правительства с Центристской партией реформисты нормализуют коррупцию

Перлинг считает, что решение Партии реформ предпочесть коалиционные переговоры с Центристской партией, над которой повисло подозрение в коррупции, указывает на то, что к коррупции в определенных пределах относятся терпимо.

Одной из главных задач будущего правительства станет снижение коррупционных рисков, но справиться с такой задачей будет сложно, потому что в озвученных недавно подозрениях речь идет о политической коррупции на высоком уровне, отмечает Перлинг в статье-мнении.

"Сейчас мы оказались в ситуации, в которой один из главных участников коалиционных переговоров является фигурантом незакрытого производства по проступку в рамках коррупционного дела, одна из участвующих в переговорах партий подозревается в коррупции по уголовному делу, а вторая нормализует возникшую ситуацию, ведя переговоры с такой партией", - считает Перлинг.

По ее мнению, первым реальным риском, связанным с такой ситуацией, является утверждение председателя Партии реформ, что в связи с подозрениями в коррупции в адрес центристов они не получат в новом правительства ни пост министра юстиции, ни пост министра внутренних дел.

Перлинг отмечает, что политическую коррупцию также называют крупной коррупцией. Этот вид коррупции является наиболее опасным в обществе, так как имеет очень сильное воздействие, высокий уровень сокрытия, трудно обнаруживаемый и далеко идущий во многих отношениях.

Политическая коррупция имеет множество форм. Это может быть кумовство, то есть распределение высоких должностей, основанное на политических предпочтениях и личных связях, а не на профессионализме и пригодности, использование политического влияния для создания выгод для кого-то за определенные преимущества или принятие законов для консолидации власти. В любом случае, этот вид коррупции использует политический мандат в интересах партии, а не в интересах общества.

Политическая коррупция может означать финансирование политических партий через юридические лица, созданные наряду с политическими партиями, но в самых крайних случаях это также может означать создание законов, основанных на их партийных, а не общественных интересах. Когда коррупция нормализуется или оправдывается на уровне правительства, становится ясно, что такая культура распространяется.

Председатель Партии реформ Кая Каллас сказала, что, учитывая подозрения в коррупции, возникшие в отношении Центристской партии, представитель политической силы, вероятно, не получит должность министра внутренних дел или юстиции в правительстве. В Эстонии одной из гарантий прозрачности и независимости правовой системы является принцип, согласно которому министр юстиции, в ведении которого находится прокуратура, и министр внутренних дел, отвечающий за следственные органы, являются представителями разных политических партий.

Это сводит к минимуму риск того, что интересы одной стороны проявятся в делах о коррупции на высоком уровне, независимо от того, касается ли это процедурной информации, назначения руководителей ведомств или изменений законодательства, связанных с борьбой с коррупцией. В данном случае это похоже на ловушку: если эти должности находятся в руках одной стороны, возрастает риск выхода партийных интересов на первый план; если один из этих министерских постов находится в руках стороны, подозреваемой в коррупции, встает вопрос о возможности проведения объективной процедуры.

Коррупция - это кража общественного доверия. Люди доверяют политикам власть управлять страной и делать жизнь людей лучше. В случае политической коррупции политик берет это доверие и ставит полученную от народа власть на службу узким партийным интересам, а не интересам Эстонии.

По мнению Перлинг, в сложившейся ситуации решением должно быть не исчезновение Центристской партии с политического ландшафта Эстонии, а уход от власти на некоторое время. Это продемонстрировало бы изменение отношения и уважения к верховенству закона, людям, которые им доверяли, и международной репутации Эстонии.