Чт, 21.01.2021
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Юри Ратас
  • Rus.Postimees.ee
  • Молниеносное распространение британского штамма тревожит эстонских медиков
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Молниеносное распространение британского штамма тревожит эстонских медиков

Британский штамм коронавируса уже в Эстонии. ФОТО: Kaido Kelp

По данным Департамента здравоохранения Финляндии, трое эстонцев являются носителями "британской" мутации коронавируса. Это одна из трех наиболее быстро распространяющихся мутаций. Две другие - южноафриканский и бразильский штаммы, пишет Postimees.

Данные дошли до северных соседей, так как Эстония отправила их на анализ в соответствующее финское учреждение. В настоящее время один эстонский гражданин с симптомами находится в Финляндии в изоляции и под наблюдением Департамента здравоохранения. Двое других сделали тест по прибытии в Эстонию и попали в изоляцию, где находятся до сих пор. Финляндия ранее заявляла, что выявила 86 случаев заражения британским штаммом вируса. Большинство из них связано с прямыми рейсами из Англии.

Врач инфекционного контроля Пярнуской больницы и руководитель инфекционного отделения доктор Кади Кенк сказала Postimees, что появление изменений, или мутаций в вирусных генах, не является чем-то новым. По ее словам, мутация совершенно логична с точки зрения вируса.

По словам главы научного совета Ирьи Лутсар, британская мутация вируса очень мощно распространяется. Однако не было замечено, чтобы этот штамм коронавируса труднее переносился или чаще приводил к госпитализации. И все же, поскольку это очень быстро распространяющееся заболевание, увеличивается, разумеется, количество инфицированных и людей, нуждающихся в стационарном лечении. Других различий здесь нет.

Также необходимо cчитаться с тем, что в тех странах, где был выявлен ​​британский штамм, пока нет строгих ограничений или они не соблюдаются строго, подчеркнула Лутсар. "Уханьский коронавирус давно уже не тот вирус, что ходит сейчас", - сказала глава научного совета.

Доктор Кади Кенк объяснила, что SARS-CoV-2 регулярно мутирует, приобретая новую мутацию в своем геноме примерно каждые две недели. Большинство новых мутаций приходят и уходят, некоторые остаются в течение нескольких недель, но не становятся доминирующими. «Когда происходит новое изменение в характере заражения, сначала трудно сказать, в чем причина этого: произошли ли изменения в вирусе или в поведении человека», - сказала доктор Кенк.

Наиболее внимательно относятся к штамму B.1.1.7, обнаруженному в Англии. «Новый штамм был впервые выявлен 20 сентября 2020 года. Если в начале октября на новый штамм приходилось всего 0,1 процента, к первой неделе декабря штамм B.1.1.7 вызвал 62 процента новых инфекций, а сейчас, вероятно, более 90 процентов», - объяснила она, почему именно этому штамму уделяется столько внимания. Это означает, что британский штамм на 70-80 процентов более заразен, чем более раниие варианты SARS-CoV-2.

Почему? Потому что в случае с этим штаммом гораздо больше вирусных частиц находится в верхних дыхательных путях инфицированных, и вирус заражает людей в возрасте до 20 лет чаще, чем предыдущие варианты SARS-CoV-2.

Вакцина все же действует

По словам доктора Кади Кена, нынешние мутации коронавируса все же не настолько изменили характер заболевания, чтобы вакцина не подействовала.

Это подтверждает и глава службы инфекционного контроля клиники Тартуского университета доктор Матти Майметс. Он добавил, что на британский штамм вируса приходится около 30 процентов всех случаев коронавируса в Великобритании.

По словам председателя правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктора Аркадия Попова, о действии вакцин не стоит беспокоиться. «Текущие исследования показали, что вакцины, которые мы используем, также эффективны против новых мутаций SARS-CoV-2. Мутация O501Y в шиповидном белке - это то, что вызвало серьезные проблемы в Англии. В данном случае исследования показали, что вакцины Pfizer и BioNTech работают», - пояснил Попов.

По его словам, главное беспокойство вызывает чрезвычайно быстрое распространение британской мутации. Число инфицированных растет. «Это не влияет напрямую на смертность, но влияет на смертность косвенно», - отметил Попов. Чем больше заражено, тем выше риск для здоровья и жизни человека. В настоящее время Ляэне-Таллиннская центральная больница может справиться с пациентами с Covid-19. Заполняемость койко-мест постоянно ниже 80 процентов.

По словам Эдварда Лаане, заведующего лечебной частью Курессаареской больницы, мутаций коронавируса не стоит опасаться. В случае вируса трансформация естественна.

Тем не менее. Есть и врачи, которых беспокоят мутации. В частности, глава службы инфекционного контроля Северо-Эстонской региональной больницы доктор Майт Альтметс полагает, что эффект от вакцины может быть более скромным в случае мутаций.

«Несмотря ни на что, мы продолжаем применять универсальные профилактические меры в больнице, такие как использование средств индивидуальной защиты, гигиена рук, дезинфекция поверхностей и т.д.», - сказал доктор Альтметс.

Член правления Южно-Эстонской больницы Арви Васк также считает, что быстрое распространение болезни является главной проблемой в случае британской мутации. «Мы определенно опасаемся увеличения потребности в стационарной помощи, потому что это увеличит нагрузку на персонал. При работе с инфекционными больными потребность в персонале автоматически увеличивается в два-три раза, и мы должны ограничивать лечение других пациентов», - объяснил Васк. Он добавил, что в настоящее время больница справляется.

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