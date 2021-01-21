Молниеносное распространение британского штамма тревожит эстонских медиков

Данные дошли до северных соседей, так как Эстония отправила их на анализ в соответствующее финское учреждение. В настоящее время один эстонский гражданин с симптомами находится в Финляндии в изоляции и под наблюдением Департамента здравоохранения. Двое других сделали тест по прибытии в Эстонию и попали в изоляцию, где находятся до сих пор. Финляндия ранее заявляла, что выявила 86 случаев заражения британским штаммом вируса. Большинство из них связано с прямыми рейсами из Англии.

Врач инфекционного контроля Пярнуской больницы и руководитель инфекционного отделения доктор Кади Кенк сказала Postimees, что появление изменений, или мутаций в вирусных генах, не является чем-то новым. По ее словам, мутация совершенно логична с точки зрения вируса.

По словам главы научного совета Ирьи Лутсар, британская мутация вируса очень мощно распространяется. Однако не было замечено, чтобы этот штамм коронавируса труднее переносился или чаще приводил к госпитализации. И все же, поскольку это очень быстро распространяющееся заболевание, увеличивается, разумеется, количество инфицированных и людей, нуждающихся в стационарном лечении. Других различий здесь нет.

Также необходимо cчитаться с тем, что в тех странах, где был выявлен ​​британский штамм, пока нет строгих ограничений или они не соблюдаются строго, подчеркнула Лутсар. "Уханьский коронавирус давно уже не тот вирус, что ходит сейчас", - сказала глава научного совета.

Доктор Кади Кенк объяснила, что SARS-CoV-2 регулярно мутирует, приобретая новую мутацию в своем геноме примерно каждые две недели. Большинство новых мутаций приходят и уходят, некоторые остаются в течение нескольких недель, но не становятся доминирующими. «Когда происходит новое изменение в характере заражения, сначала трудно сказать, в чем причина этого: произошли ли изменения в вирусе или в поведении человека», - сказала доктор Кенк.

Наиболее внимательно относятся к штамму B.1.1.7, обнаруженному в Англии. «Новый штамм был впервые выявлен 20 сентября 2020 года. Если в начале октября на новый штамм приходилось всего 0,1 процента, к первой неделе декабря штамм B.1.1.7 вызвал 62 процента новых инфекций, а сейчас, вероятно, более 90 процентов», - объяснила она, почему именно этому штамму уделяется столько внимания. Это означает, что британский штамм на 70-80 процентов более заразен, чем более раниие варианты SARS-CoV-2.

Почему? Потому что в случае с этим штаммом гораздо больше вирусных частиц находится в верхних дыхательных путях инфицированных, и вирус заражает людей в возрасте до 20 лет чаще, чем предыдущие варианты SARS-CoV-2.

Вакцина все же действует

По словам доктора Кади Кена, нынешние мутации коронавируса все же не настолько изменили характер заболевания, чтобы вакцина не подействовала.