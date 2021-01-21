Чт, 21.01.2021
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Криштиану Роналду принес "Ювентусу" девятый Суперкубок Италии и побил мировой рекорд

Криштиану Роналду. ФОТО: MIGUEL MEDINA/AFP/Scanpix

Туринский "Ювентус" благодаря рекордному голу Криштиану Роналду переиграл "Наполи" в матче за Суперкубок Италии и завоевал девятый подобный трофей в своей истории, пишет Newsru.

Встреча на стадионе "Мапеи" в городе Реджо-нель-Эмилия завершилась со счетом 2:0 в пользу чемпионов Италии, одолевших обладателей кубка страны. У победителей отличились Криштиану Роналду (64') и Альваро Мората (90+5'). "Наполи" мог спастись на 80-й минуте благодаря пенальти, но Лоренцо Инсинье пробил рядом со штангой.

Криштиану Роналду вышел на чистое первое место по количеству голов в официальных матчах в истории футбола. Для 35-летнего португальца забитый мяч стал 760-м в карьере за клубы и сборную. Он превзошел достижение бывшего нападающего сборных Австрии и Чехословакии Йозефа Бицана, выступавшего до 1950-х годов.

"Ювентус" завоевал Суперкубок Италии в рекордный девятый раз. У идущего следом "Милана" 7 побед. Криштиану в составе туринского клуба добыл уже четвертый трофей.

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