Чт, 21.01.2021
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Майлис Репс
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Керсти Кальюлайд: очень важно вакцинировать всех пожилых людей

Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid on visiidil Lääne-Virumaal. Rakvere haigla külaskäik toimus värskes õhus. ФОТО:

Посетившая с визитом Вирумаа президент Керсти Кальюлайд также встретилась с руководством Раквереской больницы. В начале января стало известно, что четыре члена совета Раквереской больницы были вакцинированы от коронавируса раньше работников передовой линии. Кальюлайд особо не хотела комментировать этот случай, пишет Virumaa Teataja.

Президент Керсти Кальюлайд сказала, что каждая больница, каждый руководитель вакцинации принимает решения независимо, но очевидно, что важнее всего наши работники передовой, персонал больниц и люди в домах престарелых, а затем пожилые люди.

«Во время пандемии наши старики несли самое тяжелое бремя борьбы с ней, потеряли контакты и возможность общаться. Мы должны быстро вернуть им возможность снова быть с нами», - сказала глава государства.

Она добавила, что это важно и для другой стороны - ведь в разговорах с пожилыми людьми жизнь анализируется, даже без осознания этого.

«Если я сдала анализы и результат отрицательный, то в этот день я иду навестить свою маму. Важно, чтобы мы вакцинировали всех наших пожилых людей», - сказала Керсти Кальюлайд.

Юри Ратас, ушедший в отставку с поста премьер-министра неделю назад, сказал, что необходимо соблюдать национальный план вакцинации.

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