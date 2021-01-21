Керсти Кальюлайд: очень важно вакцинировать всех пожилых людей

Президент Керсти Кальюлайд сказала, что каждая больница, каждый руководитель вакцинации принимает решения независимо, но очевидно, что важнее всего наши работники передовой, персонал больниц и люди в домах престарелых, а затем пожилые люди.

«Во время пандемии наши старики несли самое тяжелое бремя борьбы с ней, потеряли контакты и возможность общаться. Мы должны быстро вернуть им возможность снова быть с нами», - сказала глава государства.

Она добавила, что это важно и для другой стороны - ведь в разговорах с пожилыми людьми жизнь анализируется, даже без осознания этого.

«Если я сдала анализы и результат отрицательный, то в этот день я иду навестить свою маму. Важно, чтобы мы вакцинировали всех наших пожилых людей», - сказала Керсти Кальюлайд.